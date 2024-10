FC Bayern in Barcelona

FC Bayern gegen den FC Barcelona, das ist auch das Duell des ehemaligen Münchner Torjägers Robert Lewandowski gegen den neuen: Harry Kane. Aber wer ist besser? Ein Vergleich in sechs hochseriösen Kategorien - mit überraschend klarem Sieger.

Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider, München

Die schöne Schale, die durch die Bettdecke auf Robert Lewandowskis Füße drückt, sie würde Harry Kane garantiert genügen. So für den Anfang. Oder halt der potthässliche Kelch, der gleich neben Lewandowski schlummert, wie ein geliebter Partner, bloß ohne eigenes Kopfkissen. Auch ihn würde Kane garantiert nicht von der viel zitierten Bettkante schubsen. Es gibt Fotos, die lassen ihre Betrachter fassungslos zurück - und ganz oben in dieser Kategorie der erinnerungswürdigen Bilder findet sich jenes, das Robert Lewandowski auf dem Höhepunkt seiner Zeit als Stürmer des FC Bayern von sich anfertigen ließ: Er, der Superstürmer, wie er (mindestens) oberkörperfrei im Bett liegt mit allen zwölf Pokalen, die er bis dahin beim FC Bayern (offenbar im Alleingang) gewonnen hatte, vom Henkelpott für die Champions League bis zu diversen Supercups. Dazu schrieb er auf Instagram die lakonische Zeile: Bin so aufgewacht! (gelogen!, d. Red.)