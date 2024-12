Bayern München kann in diesem Jahr vielleicht doch noch einmal Torjäger Harry Kane einsetzen. Der 31-Jährige absolvierte am Donnerstag bereits wieder erste Laufrunden auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters. „Willkommen zurück auf dem Rasen“, schrieben die Bayern dazu.Kane hatte im Topspiel bei Borussia Dortmund (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Wie lange der Superstar ausfällt, ließen die Bayern bislang offen. Kane war am Dienstag beim 0:1 der Münchner im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen schmerzlich vermisst worden. Kane gelangen bisher 14 Saisontore in der Liga, dazu fünf in der Königsklasse und eins im DFB-Pokal.