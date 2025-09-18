Zum Hauptinhalt springen

MeinungTore des Bayern-Stürmers:Harry Kane funktioniert immer – bei Regen, Hagel, Sonnenschein

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 2 Min.

Besitzer der Torjägerkanone und auch sonst ein super Typ: Harry Kane trifft auch in dieser Saison regelmäßig für den FC Bayern.
Besitzer der Torjägerkanone und auch sonst ein super Typ: Harry Kane trifft auch in dieser Saison regelmäßig für den FC Bayern. (Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Imago)

Mehr als 100 Millionen für einen 30-jährigen Torjäger von einem englischen Mittelklasseklub? Das fanden manche gaga, als die Bayern sich um Harry Kane bemühten – doch selten hat sich ein Geschäft so gelohnt.

Als Roque Santa Cruz vor einem Monat seinen 44. Geburtstag beging, hatte er für eine schnapszahlwürdige Feier keine Zeit. Er musste am nächsten Tag mit dem Club Libertad in der Primera División Clausura das Derby gegen Olimpia spielen. Nicht in der Bunten Liga für Freizeitfußballer in Paraguays Hauptstadt Asunción, sondern in der ersten Profiliga des Landes.

FC Bayern in der Einzelkritik
:Nord-Londoner zu stark für West-London

Harry Kane brilliert gegen seine Geburtsstadt, Jonathan Tah sorgt für einen Wutausbruch und Joshua Kimmich hat einen weltmeisterlichen Schatten. Die Bayern in der Einzelkritik.

SZ PlusVon Martin Schneider

