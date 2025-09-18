Meinung Tore des Bayern-Stürmers : Harry Kane funktioniert immer – bei Regen, Hagel, Sonnenschein Kommentar von Philipp Selldorf 18. September 2025, 16:26 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Besitzer der Torjägerkanone und auch sonst ein super Typ: Harry Kane trifft auch in dieser Saison regelmäßig für den FC Bayern. (Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Imago)

Mehr als 100 Millionen für einen 30-jährigen Torjäger von einem englischen Mittelklasseklub? Das fanden manche gaga, als die Bayern sich um Harry Kane bemühten – doch selten hat sich ein Geschäft so gelohnt.

