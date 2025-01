Wahrscheinlich platzt eher der Ball, als dass Harry Kane einen Elfmeter verschießt. Auch der Siegtreffer vom Punkt gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag (1:0) wirkte für den Torjäger des FC Bayern wie Routine. Er täuschte den Schuss an, wartete, bis sich Gladbachs Torwarts Moritz Nicolas nach links orientierte – und schob den Ball souverän in die andere Torecke. Resigniert blickte Nicolas dem jubelnden Kane nach, obwohl sich der Torwart natürlich nichts vorzuwerfen hatte. Er sah aus, als würde er es für realistischer halten, im Roulette zu gewinnen, als einen Elfmeter des Engländers zu parieren. Ähnlich dürfte es gerade seinen Torwartkollegen ergehen.

26 Elfmeter in Serie hat Kane zuletzt in Pflichtspielen verwandelt, elf davon in der Bundesliga für den FC Bayern. Kanes Bilanz hat in Europas Spitzenfußball derzeit kein anderer Spieler vorzuweisen, sie wäre womöglich einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde wert. Die Bestmarke hierzulande halten der Torhüter Hans Jörg Butt und der Angreifer Robert Lewandowski, die beide je 17 Mal hintereinander in der Liga trafen.

Kanes Elferserie sei „schon krass“, so hat es der Teamkollege Joshua Kimmich gerade gesagt. Aus seiner Sicht werde die Statistik sogar „unterschätzt, weil man denkt: Aus elf Metern den Ball ins Tor kriegen, das sollte man schaffen als Fußballprofi. Aber das ist nicht ohne“. Auch Manuel Neuer, der es als Torwart wissen muss, lobt Kanes Penaltys als „Waffe“. Er selbst hatte gegen Kane mal in der Champions League bei einem Strafstoß das Nachsehen, als dieser noch für Tottenham Hotspur spielte.

Sieben Schritte rückwärts, Stemmschritt, zweimal durchatmen - und los geht's

Kanes Treffsicherheit basiert grundsätzlich auf dem immer gleichen Vorbereitungsablauf und einer außergewöhnlichen Schusstechnik. Die Vorbereitung dient der Konzentration, sie hilft ihm, störende Begleitumstände wie den Spielstand, die Bedeutung des Matches und die Manöver der gegnerischen Spieler sowie des Torwarts auszublenden. Dabei automatisiert Kane den Ablauf nach dem Zurechtlegen des Balls: Er macht sieben Schritte zurück, stellt sich in einer Art Stemmschritt mit dem linken Fuß nach vorn auf, atmet zweimal durch, verlagert den Körperschwerpunkt nach unten, läuft in Trippelschritten an und wird dann zum Ball hin schneller. So hat Kane seine Routine vor der WM 2022 mal selbst beschrieben. Und so praktiziert er es erkennbar bis heute.

Angesichts dieser furchterregenden Elfmeter-Konstanz wäre es für die TSG Hoffenheim als kommendem Bayern-Gegner womöglich empfehlenswert, die Kontrahenten im Strafraum lieber gewähren zu lassen, als sie zu foulen. Andererseits: Bei Hoffenheim steht Oliver Baumann im Tor, ein Keeper, der den schmeichelhaften Beinamen „Elfmetertöter“ trägt. Baumann hat in seiner Profilaufbahn 17 von 79 Versuchen abgewehrt. Eine Parade gegen Kane war bisher zwar nicht dabei - sollte es am Mittwochabend zu einem Elfmeterpfiff kommen, wäre es dennoch wie ein Duell im Morgengrauen. Auf offener Lichtung stünde der Elfmeterspezialist Kane dem Elfmeterspezialisten Baumann gegenüber. Kane wäre sicherlich favorisiert in diesem Duell; aber weniger favorisiert als in Duellen gegen nahezu alle anderen Torhüter.

Letztmals scheiterte Kane bei einem Strafstoß im WM-Viertelfinale 2022 gegen Frankreich, als er sein Team in die - letztlich verpasste - Verlängerung hätte bringen können. Dieser Fehlschuss ist zusammen mit dem vergebenen Elfer gegen Dänemark in der Verlängerung des EM-Halbfinales 2021 das prominenteste Missgeschick der Nummer 9. Damals sagte Tottenham-Trainer José Mourinho über Kane, er entscheide sich jeweils ein paar Tage vor dem Spiel, wie er einen möglichen Strafstoß schießen wolle.

Zu diesem Zeitpunkt war Kane tatsächlich noch ein Elfmeterschütze, der den Bewegungen des Torhüters keine große Beachtung schenkte. Er verzichtete während seines Anlaufs auf Täuschungen, seine Schrittfolge war flüssig und zielstrebig. Er verließ sich auf die Härte und Präzision des Schusses. Bei der Platzierung der Strafstöße bevorzugte er meist die von ihm aus gesehen linke Seite. Die kann er als Rechtsfuß besonders wuchtig anvisieren, mit dem Innenspann statt mit der Innenseite; einer seiner Elfmeter hatte die Geschwindigkeit von 116 km/h und landete nach 0,36 Sekunden im Tor.

Fehlversuche gegen Dänemark und Frankreich führten zu einer Umstellung seines Stils

Im 2021er-EM-Duell mit Dänemarks Goalie Kasper Schmeichel, der Kanes Vorlieben aus der Premier League kannte, war der Stürmer von seinem üblichen Vorgehen abgewichen: Er schoss nach rechts unten – und scheiterte. Erst im Nachschuss konnte er den Ball ins Tor bringen. Ähnlich stellte sich die Situation für Kane gegen Frankreichs Tormann Hugo Lloris bei der folgenden WM dar, mit ihm hatte er jahrelang bei Tottenham zusammengespielt. Den ersten von damals gleich zwei Strafstößen für England verwandelte Kane in seine Lieblingsecke, beim zweiten Versuch entschied er sich, dem Ball mehr Power und Höhe mitzugeben als sonst, wohl, weil er Lloris' Reaktion erwartete. Prompt donnerte er den Ball über die Latte. Innerhalb von dreieinhalb Monaten vergab er damals drei von acht Strafstößen: Es wirkte, als hätten die Torhüter ihn entschlüsselt.

Als Reaktion auf diese Fehlversuche beschloss Kane, seine Elfmeter zu variieren – plötzlich verzögerte er auch mal den Anlauf. Stellvertretend dafür steht der Elfmeter im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal 2024: Schon während des Anlaufs orientierte sich Arsenals Keeper David Raya in Kanes favorisierte Ecke. Doch diesmal brach Kane seinen Bewegungsablauf abrupt ab, blickte zu Raya auf – und machte sich dessen frühe Spekulation zunutze, indem er den Ball lässig ins andere Eck schob. „Ist der Kerl überhaupt Torhüter?“, spottete Fußball-England im Nachgang über Raya. So sehr war er von Kane düpiert worden.

Mit diesem Überraschungseffekt hat Kane inzwischen eine Reihe von Goalies überrumpelt. Schon in der nächsten Champions-League-Runde der Vorsaison, dem Halbfinale gegen Real Madrid, versetzte er mit dem gleichen Trick den Schlussmann Andrij Lunin. Weil Kane nun zwei Optionen hat – mit und ohne Anlaufunterbrechung –, macht er es den Torhütern also doppelt schwer. Sie müssen nun zweimal richtig antizipieren: bei der Analyse des Anlaufs und bei der Wahl der Ecke.

Dieses doppelte Lotteriespiel garantiert Kane eine noch höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Orientieren sich die Torhüter vorzeitig in eine Ecke, besteht die Gefahr, dass Kane seinen Anlauf verlangsamt - und die andere Ecke wählt. Bleiben sie bis zum Schluss in der Tormitte stehen, kann der Angreifer auf seine alte Gabe vertrauen, den Ball platziert in eine Ecke zu schießen. Diese neuen Optionen im Anlauf hat Kane kürzlich bestätigt: Er sagte, dies sei etwas, was er geübt habe, weil Torhüter sich bei ihm gerne früh in eine Ecke bewegen würden. Dies verschaffe ihm mehr Möglichkeiten.

Laut dem Statistik-Portal Transfermarkt hat Harry Kane im Profifußball insgesamt 85 Elfer verwandelt – bei nur elf vergebenen Strafstößen. Seine Quote liegt damit bei herausragenden 88,5 Prozent. Das Sportmagazin The Athletic adelte ihn kürzlich mit einem Vergleich: Kane sei so nah an einer „sicheren Bank“, wie man nur sein könne. Der Schütze selbst hat allerdings eingeräumt, dass er auch viele Elfmeter verschieße – im Training.