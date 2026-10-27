Gegen Ende seiner Rede, die mehr als zehn Minuten dauerte, begann seine Stimme zu zittern. Er dankte seinen Eltern, die ihn als Kind zu jedem Training fuhren, „was ein Moment“, sagte er, bevor er auch seinem Bruder, seinen Kindern und seiner Frau dankte. Und dann hatte Harry Kane, der Gewinner des Ballon d’Or, für den wichtigsten Individualtitel seines Sports wirklich allen Menschen gedankt, die ihm in seiner Karriere geholfen haben. Außerdem hatte er sich bei jenen entschuldigt – es können nur ganz wenige gewesen sein –, die er vergessen haben könnte. Es war sicher eine der längsten Dankesreden in der Geschichte des Palladium Theatre in London, auf dessen Bühne er stand. Und erzählte das nicht schon die ganze Geschichte?