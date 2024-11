Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup in Landshut zum Auftakt in die neue Saison eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verlor den ersten Test auf dem Weg zur WM 2025 in Schweden und Dänemark gegen Dänemark nach Penaltyschießen mit 5:6 (4:3, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).Justin Schütz (9.), Daniel Schmölz (12., 18.), Rückkehrer Patrick Hager (19.) und Stefan Loibl (33.) per Short-Hander erzielten die Treffer für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Für Dänemark waren Nick Olesen (3., 24., 46.), dem unter anderem ein Eigentor von Andreas Eder gutgeschrieben wurde, Jakob Schmidt-Svejstrup (9.) und David Madsen (9.) erfolgreich. Olesen glänzte auch im Penaltyschießen mit zwei Treffern bei zwei Versuchen.