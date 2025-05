Fußballtrainer Hansi Flick wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig verlängern. Letzte Details für eine Verlängerung des Kontrakts bis 2027 seien geklärt und eine mündliche Einigung sei erzielt worden, berichtet der Sender Sky. Der neue Vertrag solle bald unterschrieben werden. Von einer mündlichen Einigung hatte vor knapp drei Wochen schon die spanische Zeitung Marca berichtet. Flicks jetziger Vertrag beim spanischen Spitzenklub ist bis Ende Juni 2026 datiert.„Dass er in Gesprächen ist, das wusste ich“, sagte der frühere Fußball-Bundestrainer Joachim Löw am Rande der Pokal-Präsentation vor dem DFB-Finale in Berlin. Er pflege zu seinem früheren Co-Trainer, mit dem er 2014 in Brasilien den WM-Titel gewonnen hatte, „ein sehr vertrauensvolles Verhältnis“.