Deutsche Nationalmannschaft:Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Hansi Flick traf bei der WM in Katar nicht immer die besten Entscheidungen - bekommt aber eine weitere Chance bei einem großen Turnier, der Heim-EM 2024.

Nach dem WM-Debakel von Katar, bei dem die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde ausschied, stand der Cheftrainer unter Druck - doch er will und darf seinen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erfüllen.

Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sechs Tage nach der WM-Blamage in Katar bekannt. Flick werde seinen Vertrag bis zur Heim-EM 2024 erfüllen, hieß es nach einer Analyse der Katar-Pleite mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dessen Vize Hans-Joachim Watzke in Neu-Isenburg.

"Wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land eine große Chance für den Fußball in Deutschland darstellt. Unser Ziel ist es, dieses Turnier sportlich erfolgreich zu gestalten. Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird", ließ sich Neuendorf in der Pressemitteilung zitieren.

"Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land", sagte Flick im Hinblick auf das Turnier 2024. "Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben. Wir haben dort eine große Chance verpasst. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen. Ich habe Vertrauen in den heute verabredeten, gemeinsamen Weg mit Bernd Neuendorf und Aki Watzke. Wir alle möchten, dass sich bei der Heim-EM 2024 wieder ganz Deutschland hinter der Nationalmannschaft versammelt."

Flick hatte das Amt von Joachim Löw nach der EM 2021 übernommen und die Nationalmannschaft souverän zum umstrittenen Turnier in der Wüste geführt. Nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) und dem Spiel gegen Spanien (1:1) konnte der abschließende Sieg gegen Costa Rica (4:2) das zweite Vorrunden-Aus der DFB-Auswahl bei einer WM nicht mehr verhindern. Einen Rücktritt schloss er danach jedoch aus.

Daran änderte auch der Weggang seines Vertrauten Oliver Bierhoff nach 18 Jahren beim Verband am Montag nichts. In 19 Länderspielen unter der Regie des 57-Jährigen gab es elf Siege, sechs Unentschieden und zwei Niederlagen (52:17 Tore).