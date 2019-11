Nun geht's also los für Hans-Dieter Flick als Interimstrainer des FC Bayern. Es ist seine erste Cheftrainerstelle, seit er 2005 beim damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim gehen musste. "Danke, hallo", waren die Antrittsworte bei der ersten Pressekonferenz. Bereits zuvor koordinierte der 54-Jährige sein erstes Training am Dienstagmorgen.

An Flicks Seite: Hermann Gerland (r.), der ewige Bayern-Co-Trainer, der ihn auch beim ersten Spiel am Mittwochabend (18.55 Uhr) gegen Olympiakos Piräus als Assistent unterstützt. "Bis auf Weiteres" führen sie das Team, so ist die offizielle Sprachregelung des FC Bayern. Wie lange, ist daher noch offen. Im Hintergrund läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Flick selbst wollte ein längeres Engagement nicht ausschließen. Er kennt sich ja bereits aus beim FC Bayern an der Säbener Straße in München.