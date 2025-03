Wegen der extraordinären und überraschenden Wendung, die Barças Partie noch nahm, sprang der 60-Jährige so hoch wie vielleicht seit seinen Tagen als Fußballprofi nicht mehr. Zunächst in der 92. Minute, beim Distanzschuss von Lamine Yamal zum 3:2, den Atlético-Verteidiger Reinildo mit strammer Bauchmuskulatur ins Tor abfälschte; und noch einmal beim Schlusspunkt durch Ferran Torres (4:2/90.+8).

Extraordinär waren die Ereignisse im Estadio Metropolitano wirklich: Noch in der 72. Minute hatte Barcelona 0:2 hinten gelegen, doch mit dem 4:2 eroberte Flicks Team nicht nur die für 24 Stunden an Real Madrid verliehene Tabellenführung zurück, sondern man warf vor allem den Verfolger Atlético vermutlich aus dem Titelrennen. Barcelona und Real haben nun je 60 Punkte, Barça aber hat ein Spiel weniger als die Rivalen. Atlético steht aktuell - zehn Spieltage vor Schluss - mit vier Punkten Rückstand auf dem dritten Platz. „Wir müssen realistisch sein“, sagte Atlético-Trainer Diego Simeone, als er auf die Titelchancen angesprochen wurde.

Flick hingegen war geradezu euphorisch. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte er, „wir haben eine großartige Mentalität und eine unglaubliche Reaktion gezeigt.“ Der frühere Bundestrainer feierte mit diesen Worten einen gravierenden Unterschied zum Vorjahr, als Barça unter Vorgänger Xavi Hernández bei Gegenwind oft in Resignation verfiel und sich bei Rückständen auflöste wie ein Stückchen Würfelzucker. Nun aber habe Barcelona „ein neues Stilbuch“, schrieb der Schriftsteller Sergi Pàmies in der Zeitung La Vanguardia.

Ob in der Champions League bei Benfica Lissabon (5:4 nach Zwischenständen von 0:1, 1:3 und 2:4), im spanischen Supercup-Finale gegen Real (5:2 nach 0:1) oder jetzt in der Liga bei Atlético: Flicks Barcelona hisste nie die weiße Fahne. Am Sonntagabend musste Flick gar die Frage über sich ergehen lassen, ob ihn sein aktuelles Team an jenen FC Bayern erinnere, der 2020 sämtliche Trophäen abräumte, die im Weg standen. Barcelona ist ja nicht nur in der Liga, sondern auch im Pokal und in der Champions League (Viertelfinale gegen Dortmund) noch dabei. „Boah, schwierig“, antwortete Flick und machte eine kurze Pause, um nachzudenken. Dann sagte er: „Ich würde nicht sagen, dass es ähnlich ist.“

Robert Lewandowski leitet die Wende mit einem grandiosen Treffer aus einer unmöglich anmutenden Drehbewegung ein

Die Umstände seien wegen Corona und der langen Pause vor fünf Jahren andere gewesen, erklärte er. Als er 2020 mit den Bayern die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League, den deutschen und den europäischen Supercup sowie die Klub-WM abräumte, habe er allerdings gelernt, „was für ein weiter Weg das ist.“ Andererseits spüre er, dass seine jetzige Mannschaft viel Vertrauen habe und viel erreichen könne: „Wir werden alles geben, um Titel zu holen“, versprach Flick. Angesichts von 16 Spielen ohne Niederlage nacheinander und dem siebten Ligasieg in Serie klang das nachgerade minimalistisch.

Zumal: Bei Atlético zu gewinnen, ist das eine. Das andere ist, es auf die Weise zu tun, wie es Barcelona am Sonntagabend tat, sprich: unter weiterhin schwierigen Umständen. Die Trauer um den vor gut einer Woche plötzlich verstorbenen Mannschaftsarzt Carles Miñarro ist nicht verflogen. Sie trug womöglich ihren Teil dazu bei, dass man in der ersten Halbzeit den Eindruck bekommen konnte, man wohne der Therapiesitzung zweier traumatisierter Teams bei. Denn auch Atlético trauerte, wegen anderer Dinge.

Mitte vergangener Woche war Atlético auf absurd-tragische Weise im Elfmeterschießen gegen Real Madrid in der Champions League ausgeschieden. Und es dauerte, bis Atlético die eigenen Eingeweide in Herz verwandelte, wie man in Spanien zu sagen pflegt. Erst traf der eigentlich fiebernde Stürmer Julián Álvarez (45.), dann sein Sturmpartner Alexander Sörloth (70.). Doch das 2:0 reichte nicht. Robert Lewandowski leitete die Wende mit einem grandiosen Treffer aus einer unmöglich anmutenden Drehbewegung ein (72.), was Atlético „auf die Bühne des Zweifels führte“, wie Simeone sagte. Dann erzielte Ferran Torres (78.) den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die beiden Tore in der Nachspielzeit waren dann die unausweichliche Hommage an den Wahnsinn, der bei Duellen zwischen Atlético und Barça üblich ist. Man kann da bis in die 1990er-Jahre zurückgehen, oder in die vergangenen Monate. Kurz vor Weihnachten hatte Atlético in der Schlussminute in Barcelona mit 2:1 gewonnen; das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Pokal endete Ende Februar nach 0:2 und 4:2 noch 4:4. „Diesmal fiel die Münze zu ihren Gunsten“, sagte Simeone, nachdem er „einen weiteren Schlag voll aufs Kinn“ hingenommen hatte, wie die Zeitung Marca schrieb. Natürlich in Anspielung auf das Champions-League-Drama gegen Real, als der Álvarez-Treffer im Elfmeterschießen annulliert wurde - vom gleichen polnischen Schiedsrichter (Szymon Marciniak), der bei Real-Spielen gegen Thomas Tuchels FC Chelsea (2022) und den FC Bayern (2024) mit kontroversen Entscheidungen für Aufsehen gesorgt hatte.

Das Euroderby vom Mittwoch hallt jedenfalls immer noch nach. In den Stunden vor dem Spiel gegen Barcelona wurde Atlético-Präsident Enrique Cerezo auf die Vorwürfe von Real-Torwart Thibaut Courtois angesprochen, Atlético jammere zu viel und zu oft herum. „Er soll den Mund halten“, zischte Cerezo. Doch er bekam noch mehr zu hören, von Teilen des eigenen Anhangs. Denn dass Atlético nach dem Champion-League-Aus nicht einen förmlichen Protest bei der europäischen Fußballunion Uefa formulierte, dem Atlético-Vorstandsvorsitzender Miguel Ángel Gil Marín als Exekutivmitglied angehört, stieß vielen auf. Es gab im Stadion Rufe, die dem „Vorstand raus!“ gleichen, das mitunter in deutschen Stadien zu hören ist.