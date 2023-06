Kommentar von Christof Kneer

Wäre die deutsche Nationalelf eine Vereinsmannschaft und der DFB-Sportdirektor Rudi Völler ein Bundesliga-Manager, dann hätte der Trainer Hansi Flick jetzt noch zwei, drei Wochen Zeit. Zwar würde die örtliche Presse nach einer 0:2-Heimniederlage und einer insgesamt beklemmenden Serie die bewährte Trainerfrage stellen, aber die Klubverantwortlichen würden beschließen, doch noch auf die nächsten Spiele gegen Mainz, Köln oder Bremen zu hoffen. Sie würden das in 60 Jahren Bundesliga erprobte Muster weiterspinnen: Nachdem Phase 1 (Probleme offiziell ignorieren), Phase 2 (Probleme öffentlich schönreden) und Phase 3 (Presse für Probleme verantwortlich machen) offenbar wenig erfolgreich waren, würde also die Phase 4 in Kraft treten, in der man sich demonstrativ die Spieler vorknöpft. Hierbei sind zwei Unterphasen zu unterscheiden (4a und 4b), die erfahrene Bundesliga-Manager selbstverständlich virtuos einzusetzen wissen. Man kann "die Spieler" anonym beschuldigen, oder man kann sie beim Namen nennen; beides immer mit dem Ziel, den unter Anklage stehenden Trainer zu entlasten beziehungsweise von ihm abzulenken.