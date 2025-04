Nach dem Supercup hat Hansi Flick mit dem FC Barcelona auch den Pokal gegen Real Madrid gewonnen – und dürfte die Meisterschaft in der spanischen Liga folgen lassen. Dazu kommt womöglich noch der Triumph in der Champions League, im Halbfinale trifft Barça am Mittwoch auf Inter Mailand. Der 60-Jährige beweist gerade wieder, dass er zu den derzeit besten Fußballtrainern zählt, und erinnert an jenen Hansi Flick, der 2020 mit dem FC Bayern das Sextuple holte. Dabei war ein derartiges Comeback nach seinem Scheitern als Bundestrainer nicht abzusehen.