Vor gut einer Woche saßen Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona , und Präsident Joan Laporta im Botafumeiro – ein Klassiker unter den Meeresfrüchte-Restaurants der iberischen Halbinsel. Sie feierten dort nicht nur den Sieg im Clásico gegen Real Madrid, der den mittlerweile vollzogenen Sieg in der spanischen Meisterschaft nahezu perfekt machte. Sie besiegelten auch einen Pakt, der am Mittwoch endgültige Formen annahm. Der frühere Bundestrainer fuhr gegen 18 Uhr in die Geschäftsstelle im Camp Nou und verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr, bis in den Sommer 2027. Um „nur“ ein weiteres Jahr. Denn Flick schlug Barcelonas Offerte aus, den Kontrakt noch weiter auszudehnen.

Die Großzügigkeit der Katalanen ist der Begeisterung geschuldet, die vor einem Jahr aufgenommene Arbeit Flicks seit einem Jahr in Barcelona auslöst. „Hansi, danke, dass Du die Geschichte Barças, des besten Klubs der Welt, noch größer gemacht hast. Der barcelonismo liebt Dich, und wir vertrauen darauf, dass Du unsere Spieler weiter zu Siegen führst“, schrieb Präsident Joan Laporta in einem sozialen Netzwerk. „Ich bin froh, dass diese Reise weitergeht. Ich spüre, dass wir noch nicht am Ende sind. Diese Mannschaft hat viel Potenzial“, erklärte Hansi Flick.

Flick holte mit Barcelona nicht nur die spanische Meisterschaft, sondern auch den Supercup und den Pokal. In der Champions League fehlten nur ein paar Minuten für den Finaleinzug. Mit der Vertragsverlängerung geht dem Vernehmen nach eine substanzielle Erhöhung seiner Bezüge einher. In spanischen Medien war im vergangenen Jahr von einem Nettojahresgehalt zu hören, das sich auf angeblich drei Millionen Euro netto belief; in deutschen Medien war von weit höheren Honoraren die Rede. In jedem Fall verdiente er bislang weniger als sein Vorgänger, die Klublegende Xavi Hernández.

Für den FC Barcelona ist die Vertragsverlängerung Flicks von strategischer Bedeutung. Zur Reihe der Spieler, die unter Flick zu neuen Höhenflügen ansetzten und in den kommenden Wochen neue Verträge unterzeichnen sollen, gehören der brasilianische Nationalspieler Raphinha, der Niederländer Frenkie de Jong – und der 17-jährige Lamine Yamal. Er soll am Tag seines 18. Geburtstags, am kommenden 13. Juli, bis 2030 unterschreiben und ein Gehalt von 16 Millionen Euro netto erhalten. Bislang bezieht er das für Minderjährige zulässige Salär von knapp zwei Millionen Euro.