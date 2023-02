Kommentar von Ralf Tögel

Man stelle sich folgende Meldung vor: Lionel Messi muss wegen Stresssymptomen seines Körpers bis auf Weiteres pausieren. Es bedarf nicht sonderlich viel Fantasie, um zu ermessen, was so eine Neuigkeit vom wohl bekanntesten Fußballprofi anrichten würde. Am Dienstag ging folgende Meldung um die Welt: Mikkel Hansen muss wegen Stresssymptomen pausieren. Der Däne ist Handballer, sein Stellenwert innerhalb seiner Sportart durchaus mit dem von Messi zu vergleichen. Was diese Nachricht anrichten wird? Nichts.