Zweite Bundesliga:Rostock steigt ab - begleitet von Ausschreitungen

Nach einem unwürdigen Saisonfinale mit Fankrawallen muss Hansa Rostock den bitteren Gang in die dritte Fußballliga antreten. Am abschließenden Zweitligaspieltag verlor das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gegen den SC Paderborn mit 1:2 (0:0) und verpasste so den erhofften Sprung auf Relegationsrang 16. Wenige Minuten vor dem Ende überschatteten Ausschreitungen das Sportliche, die Partie stand kurz vor dem Abbruch.

Paderborns Felix Platte (72. Minute) und Adriano Grimaldi (87.) schossen Hansa in die Drittklassigkeit. Nils Fröling (48.) traf für die Rostocker, die erst 2021 nach neunjähriger Abwesenheit wieder in die zweite Liga aufgestiegen waren. Kurz vor Schluss zündeten Hansa-Fans Böller und schossen Pyrotechnik Richtung Spielfeld, Schiedsrichter Harm Osmers schickte die Mannschaften in die Kabine und unterbrach die Partie. Nach knapp 30 Minuten kehrten die Teams auf den Rasen zurück und brachten das Spiel vor halbleeren Rängen zu Ende.

Der SV Wehen Wiesbaden hat als Tabellensechzehnter nun die Möglichkeit, sich am 24. und 28. Mai in den beiden Relegationsspielen gegen den Drittliga-Dritten Jahn Regenburg noch zu retten. "Wir müssen die Chance in diesen Spielen erkennen. Wir haben eine gute Mannschaft, das müssen wir unter Beweis stellen", sagte Jahn-Trainer Joe Enochs.

Der FC St. Pauli hat seine furiose Saison derweil als Zweitliga-Meister beendet. Die Hamburger gewannen am Sonntag ihr letztes Saisonspiel bei Wiesbaden mit 2:1 (0:1) und verteidigten mit 69 Punkten die Spitzenposition vor Mit-Aufsteiger Holstein Kiel. Das erste Bundesligateam aus Schleswig-Holstein setzte sich bei Hannover 96 ebenfalls mit 2:1 (2:0) durch und sammelte 68 Zähler. Kiel und St. Pauli standen bereits vor dem Spieltag als Aufsteiger fest, auch Fortuna Düsseldorf war nicht mehr vom Relegationsplatz zu verdrängen. Die Rheinländer gewannen am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:2 (2:1) - und spielen in der Aufstiegsrelegation am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) zunächst auswärts beim VfL Bochum. Das entscheidende Rückspiel wird am darauf folgenden Montag (20.30 Uhr) in Düsseldorf angepfiffen.

Der Hamburger SV schloss die wieder einmal enttäuschende Spielzeit mit einem 4:1 (3:1) gegen den 1. FC Nürnberg ab und blieb Vierter. Der VfL Osnabrück war als feststehender Absteiger chancenlos in den letzten Spieltag gegangen und verabschiedete sich mit einem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC.