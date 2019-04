28. April 2019, 18:56 Uhr Hannover 96 Traum von grünen Männchen

Ungewohnte Szenen: Hannover feiert den ersten Heimsieg seit Februar. Doch der Erfolg gegen Mainz kommt vermutlich zu spät.

Von Jörg Marwedel , Hannover

Edgar Prib sank nach dem Schlusspfiff auf die Knie und hatte Tränen in den Augen, seine Mitspieler stürzten jubelnd auf ihn. Es war ein Augenblick, auf den nicht nur der Mittelfeldspieler lange gewartet hatte, auch bei seinen Kollegen hatte sich eine Menge Sehnsucht angesammelt: Neun Wochen hatte es gedauert bis zu diesem 1:0 gegen Mainz 05, neun Wochen bis zu einem Sieg. Und Prib wiederum hatte nach zwei Kreuzbandrissen in der Reha 20 Monate lang "endloses Leid" ertragen, wie Kapitän Marvin Bakalorz mitfühlend feststellte. Dann durfte der 29 Jahre alte Profi, der bereits um die Fortsetzung seiner Karriere gebangt hatte, in der 46. Minute erstmals wieder auf den Rasen eines Bundesligastadions, und mit seiner Spielintelligenz trug er gleich zum Sieg bei.

"In so einem Moment kann kein Mensch steif bleiben", sagte Prib später. Lange habe er von diesem Moment geträumt, wobei die Gegner in seinem Traum "graue Männchen" und keine Mainzer waren, wie er anfügte. Dass der Erfolg der Hannoveraner durch ein "Glückstor" zustande kam, wie Trainer Thomas Doll später einräumte, war letztlich egal.

Thomas Doll übertrifft immerhin die Bilanz von Thomas Schaaf

Es war tatsächlich ein kurioser Treffer in der 66. Minute, nachdem die überlegenen Mainzer zuvor mindestens ein halbes Dutzend Torchancen ausgelassen hatten. Eigentlich hatten der Mainzer Verteidiger Moussa Niakhaté und sein Keeper Florian Müller den 96-Außenbahnspieler Linton Maina schon ausgebremst, doch an der Seitenlinie bekam Müller das Leder nicht zu fassen. So kam Maina erneut an den Ball und passte zu dem am Fünfmeterraum lauernden Hendrik Weydandt, und der schoss mühelos sein sechstes Bundesligator. Der Schütze griff sich dennoch an den Kopf, er konnte nicht glauben, auf diese Weise ein Bundesliga-Tor geschenkt zu bekommen. Zudem war er unsicher, ob Referee Sören Storks das Tor anerkennen würde. Hatte der Torwart möglicherweise schon die Hand auf dem Ball gehabt? Bereits in der 29. Minute hatte Storks ein Tor storniert, er nahm das 0:1 für Mainz nach Einschreiten des Video-Assistenten zurück, weil Torschütze Robin Quaison seinen Gegenspieler Pirmin Schwegler geschubst hatte. Aber Weydandts Treffer galt.

Der glückliche Erfolg führte immerhin dazu, das Thomas Doll den im Frühjahr 2016 als Retter geholten Thomas Schaaf übertroffen hat. Schaaf wurde nach einem Sieg und zehn Niederlagen wieder entlassen, Doll kommt nun nach zwölf Spielen auf zwei Siege und ein Unentschieden.

Nicht nur für den Torschützen Weydandt war für einen Moment die Hoffnung zurückgekehrt, dass der Tabellenletzte noch den Relegationsplatz erreichen könnte. "Stuttgart und Nürnberg fangen langsam an zu zittern", sagte der Stürmer - allerdings sagte er das drei Stunden vor dem Sieg der Stuttgarter am Abend. Die Schwaben haben den Sieg der 96er wohl zum Muster ohne Wert gemacht, es wird kaum möglich sein, den Sechs-Punkte-Vorsprung des VfB noch aufzuholen, zumal 96 nun beim FC Bayern antreten muss. "Die ganze Welt würde uns auslachen, wenn wir sagen: Wir fahren nach München und wollen gewinnen", sagte Weydandt.

Der neue Teamgeist kommt wohl ebenso zu spät wie die neue Harmonie mit den Fans. Die Anhänger hätten dafür gesorgt, dass das Spiel zu null endete, sagte Kapitän Bakalorz später, "die Fans haben mit uns die Bude hinten zugemacht". Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich die neue Harmonie nun in der zweiten Liga bewähren müssen.