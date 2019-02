10. Februar 2019, 19:54 Uhr Hannover - Nürnberg Zeit für Boxhandschuhe

Zwei Seiten eines "Abstiegs-Endspiels": Während sich Hannover 96 am Siegtorschützen Nicolai Müller und am neuen Trainer Doll aufrichtet, beginnen beim neuen Schlusslicht Nürnberg Personaldebatten und Durchhalteparolen.

Von Jörg Marwedel , Hannover

Eine knappe halbe Stunde nach Spielschluss wären sich die beiden Abstiegskampf-Experten beinahe noch mal über den Weg gelaufen in den Katakomben: Christian Mathenia und Nicolai Müller, die erst vor neun Monaten gemeinsam mit dem Hamburger SV abgestiegen waren, hatten als Wortführer ihrer neuen Vereine einiges zu sagen nach dem 2:0-Sieg des bisherigen Tabellenletzten Hannover 96 gegen den neuen Tabellenletzten 1. FC Nürnberg. Denn Club-Torwart Mathenia hatte den Zweikampf mit seinem früheren HSV-Kumpel Müller verloren, der am Samstag Hannovers Sieggarant war.

Zweimal hatte der von Eintracht Frankfurt geliehene Mittelfeldmann ins Tor getroffen: Einmal in der 50. Minute, die aber noch zur ersten Halbzeit gehörte, weil Schiedsrichter Welz wegen größerer Verletzungsunterbrechungen beträchtlich nachspielen ließ. Da bugsierte Müller eine Kopfballvorlage von Hendrik Weydandt per Kopf über Mathenia ins Netz. In der 77. Minute folgte das 2:0, als Müller nach einem sehr gelungenen Jonathas-Pass Ewerton stehen ließ und abschloss.

So verschaffte Müller seinen neuen Kollegen "das positive Gefühl, wieder gewonnen zu haben" - nach exakt drei Monaten ohne Dreier (damals siegte 96 gegen Wolfsburg 2:1) Er habe "zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle gestanden", erläuterte er Hannovers erste Heimtore nach fünf Stunden und 22 Minuten sowie fünf verlorenen Spielen zu Hause. Die Aufforderung seines Kapitäns Waldemar Anton, er müsse nach diesem Freudentag die Mannschaft einladen, erwiderte Müller bereitwillig: "Die Jungs können mir sagen, wo sie hinwollen" - denn er selbst kenne die Ausgeh-Szene in Hannover noch nicht so gut.

Sieger im Duell der alten HSV-Kumpel: Hannovers Leihspieler Nicolai Müller (in Rot) trifft gegen Nürnbergs Torwart Mathenia zum 1:0. (Foto: F. Waelischmiller/S. Simon)

Der Nürnberger Torwart Mathenia hat weniger von seinem alten Mitspieler, dafür aber von seinen Erfahrungen mit dem HSV berichtet - und dass man im Abstiegskampf nie aufgeben dürfe. Deshalb habe er beim Stand von 0:1 bei einer Verletzungspause die Mannschaft zum Kreis zusammengerufen, um die "Jungs noch einmal heiß zu machen". Es nützte nichts. Dennoch kommentierte Mathenia das 15. sieglose Spiel hintereinander wie ein Mann, der nicht kapitulieren will: "Wir werden uns nicht fallen lassen, sondern die Boxhandschuhe rausholen und alles dafür geben, in der ersten Liga zu bleiben."

Die Chancen dafür stehen allerdings extrem schlecht. Dass bei dieser Begegnung der zurzeit schlechtesten Teams der Bundesliga "kein Champagner-Fußball" zu erwarten war, wie der neue 96-Coach Thomas Doll feststellte, war klar. Aber dass Nürnbergs Trainer Michael Köllner von "einem guten Spiel" seiner Elf sprach, zeigte nur, dass der Club vor allem seine Zweitligareife nachgewiesen hat. Allerdings entschied Referee Walz die Partie quasi schon in der 11. Minute: Nürnbergs Jung-Profi Simon Rhein, 20, einer von vier Neuen in der Startelf nach dem Aus im Pokal beim HSV, traktierte 96-Verteidiger Julian Korb mit offener Sohle und musste vom Feld. Sicher könne "man da Rot geben", sagte Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann, aber das Urteil sei "überhart" gewesen, und zu elft hätte man "nicht verloren".

Tatsächlich hatte der Club in der ersten Halbzeit trotz Unterzahl sogar gute Chancen, in Führung zu gehen: Gegen Törles Knöll (19.) verhinderte Hannovers-Keeper Michael Esser das 0:1, Adam Zrelak setzte kurze Zeit darauf einen Kopfball nicht präzise genug. Die neuerliche Niederlage könnte nun aber große Auswirkungen haben. Denn die Diskussion, ob der Aufstiegs-Coach Köllner noch der richtige Mann ist in dieser prekären Lage, bestimmt beim Club nicht allein Bornemann., Der sieht weiter keinen Ansatz für eine Entlassung Köllners, die Mannschaft sei "intakt".

„Er strahlt Kraft und Stärke aus“ – sagt Hannovers Präsident Kind über den neuen Coach Thomas Doll. (Foto: Franklin/Getty Images)

Nürnbergs Aufsichtsratschef Thomas Grethlein, der sich das 0:2 live angesehen hatte, wollte die Lage danach nicht kommentieren. Ob Köllner auch noch im Heimspiel gegen Dortmund auf der Bank sitzt, ist keineswegs klar. Nach der Pressekonferenz sagte der Club-Trainer, er habe "vom Vorstand nichts anderes vernommen", als dass er im Amt bleibe. Offiziell darf nur Bornemann den Trainer entlassen. Die Frage ist aber, ob er stark genug ist, anderen Strömungen im Verein zu widerstehen - oder ob er gar selbst zur Debatte steht.

Doll sieht noch viele Defizite, er sagt aber auch zu seinem Team: "Großartig, wir leben noch!"

In Hannover ist man recht angetan vom neuen Trainer Doll. Der hatte zwar auch etwas an seinem Team auszusetzen: Man habe nach dem Platzverweis "zu viele Bälle schnell verloren und nicht die Räume gefunden", die sich gegen zehn Spieler auftun, so Doll. Dennoch hat er zu seinen Spielern gesagt: "Großartig, wir leben noch!"

Der neue 96-Coach kündigte weiterhin "Feuer im Training" an. Präsident Martin Kind schwärmte bereits in Fanmanier von Doll: "Wenn wir den Klassenerhalt schaffen sollten, ist das einzig das Verdienst von Thomas Doll. Er hat die richtige Ansprache, er strahlt Stärke und Kraft aus."

Allerdings muss Doll beim nächsten Spiel in Hoffenheim auf den von der TSG geliehenen Innenverteidiger Kevin Akpoguma verzichten. Der kugelte sich am Samstag die Schulter aus. Am Montag wird eine Untersuchung ergeben, wie lange er ausfällt. Müsste er eine längere Pause einlegen, wäre das der nächste 96-Rückschlag.