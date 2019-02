23. Februar 2019, 22:17 Uhr Hannover - Frankfurt (15.30 Uhr) Feuer statt Psychologen

Für den Tabellenvorletzten Hannover 96 wird es langsam eng. Während Sportdirektor Heldt Kopfprobleme als Grund der Misere ausmacht, setzt Trainer Doll auf Fußballerweisheiten und die Fans.

Von Jörg Marwedel , Hannover

Diese Woche hat es gescheppert beim Training von Hannover 96. Gleich vier Spieler mussten am Donnerstag die Übungseinheit abbrechen, weil die Profis die Vorgabe von Trainer Thomas Doll sehr ernst genommen hatten, "mehr Feuer" zu entfachen. Das führte dazu, dass die Zweikämpfe äußerst hart ausgefochten wurden. Unter der Woche hat das Internetportal Sportbuzzer den einstigen "Aggressive Leader" der 96er befragt, ob man etwas gegen das Problem eines anscheinend willenlosen Teams tun könne. Ja, sagte Sergio Pinto, der zwischen 2007 und 2013 Mittelfeldmotor in Hannover war. Er sei in der Jugend auch kein Kämpfer gewesen. Aber das Kämpfen könne man durchaus lernen.

Die Frage ist nur, ob es bei 96 über ein hart geführtes Training hinausgeht. Beim 0:3 am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim sind die Hannoveraner elf Kilometer weniger gelaufen als der Tabellenletzte 1. FC Nürnberg zwei Tage später beim überraschenden 0:0 gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund, nämlich 114 gegen 125 Kilometer. Sie bewiesen in dieser Partie wie schon so oft nicht, dass sie für ihren Arbeitgeber alles geben. Passiert das am Sonntag gegen den Europa-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt erneut, kann Hannover wohl wieder wie 2016 für die zweite Liga planen.

Sportdirektor Heldt verteidigt seine Zugänge

Deshalb hat es diese Woche noch einmal eine Debatte über die Qualität der 96-Mannschaft gegeben. Manager Horst Heldt verteidigte seine Personalpolitik, die aber offenbar nicht ausreichte, um den Verlust der Stammspieler Salif Sané, Martin Harnik und Felix Klaus sowie den langfristigen Ausfall von Torjäger Niclas Füllkrug auszugleichen. Für Heldt ist es keine Frage, dass Zugänge wie Kevin Wimmer, Walace, Bobby Wood oder Genki Haraguchi Erstliga-Niveau besitzen. Die Frage sei höchstens, ob sie diese Qualität auch im Kopf haben. Wenn man den Kopf als Qualitätsmerkmal miteinbeziehe, gab Heldt zu, "dann haben wir ein Qualitätsproblem".

Was aber tut man, um in den Köpfen etwas zu verändern? In vielen Klubs sind inzwischen Mentaltrainer angestellt. Mit Frauke Wilhelms (jetzt beim FC St. Pauli) arbeitete der Trainer Daniel Stendel zusammen. Seit seiner Entlassung im März 2017 ist die Stelle nicht mehr besetzt. Stendels Nachfolger André Breitenreiter lehnte eine Kooperation ebenso ab, wie jetzt Thomas Doll. "Ich sehe keinen Grund, dass der ein oder andere ein tiefgründiges Problem hat, weil er auf einmal nicht mehr kicken kann", sagt der frühere Nationalspieler. Doll setzt mehr auf alte Fußballerweisheiten und den Appell an die Moral eines Profis. Zudem auf seine von vielen Seiten bestätigte Fähigkeit, Spieler zu begeistern. Und natürlich auf "mehr Feuer in den Zweikämpfen".

Dabei bekommt 96-Chef Martin Kind seit Monaten "mindestens einmal wöchentlich" Bewerbungen von Sportpsychologen. Er wäre bereit, das zusätzliche Personal zu finanzieren. "Wenn die sportliche Leitung zustimmt, machen wir das", sagte der Präsident. Auf Kinds Vorschlag am Ende des vergangenen Jahres, solche Hilfe hinzuzuziehen, habe Breitenreiter aber "sehr defensiv" reagiert. Manager Heldt findet die Idee nicht schlecht, aber das könne man "nicht diktieren, das muss man als Spieler und Trainer wollen". Es sei "sinnlos, sie dahin zu schleppen, wenn sie sich dann nicht öffnen".

"Die Spieler haben die Buxe voll"

Ein Motivationstrainer aus Garbsen bei Hannover hat schon mal eine Kurz-Bestandsaufnahme in der heimischen Presse gemacht. Der Buchautor Matthias Herzog glaubt: "Die Spieler haben die Buxe voll, kein Selbstvertrauen, wahrscheinlich stimmt auch beim einen oder anderen etwas an der Einstellung nicht. Oder die Spieler haben etwas die Identifikation für den Verein verloren. Aber da kannst du etwas gegen tun. Genug Zeit ist auch noch."

Doll wird aber lieber auf Vorbilder aus den eigenen Reihen setzen, auf Matthias Ostzrolek etwa oder Nicolai Müller, die mit dem Hamburger SV schon einige Abstiegskämpfe bestanden haben. Müller baut auf eine "Scheiß-egal-Mentalität". Das sei die richtige Methode, wenn ohnehin niemand mehr an einen glaube. Der Linksverteidiger Ostrzolek will sich gar zum Vorbild aufschwingen. "Es wird nicht die beste, sondern die mental stärkste Mannschaft drinbleiben", prophezeit er. Und die mental Stärkeren müssten die Schwächeren mitziehen und vorangehen. Er jedenfalls wolle "das Zepter in die Hand nehmen".

Das Problem: Er war, bis Doll kam, kein Stammspieler. Vielleicht stimmt es bei ihm im Kopf, aber an der fußballerischen Qualität gibt es Zweifel. Und diese Zweifel könnten seine Kollegen daran hindern, wirklich an ihn zu glauben.