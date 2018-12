23. Dezember 2018, 18:45 Uhr Hannover 96 Ab in den Kurzurlaub

Kompromiss trotz Niederlage im Kellerderby gegen Düsseldorf: Trainer Andre Breitenreiter gewährt den Spielern zumindest ein paar Tage Ferien.

Von Jörg Marwedel , Hannover

Über Friedhelm Funkels Lippen kamen nur Superlative: "Großartig" fand der Trainer von Fortuna Düsseldorf das 1:0 im Abstiegsduell bei Hannover 96. Diesen dritten Sieg innerhalb einer Woche habe er sich nicht einmal "erträumt", sagte Funkel. Sein Team, das in neun Tagen so viele Punkte einsammelte wie zuvor in vier Monaten, habe das "überragend" gemacht. Funkel gab dieser "perfekten englischen Woche" in der Benotung eine "glatte Eins". So ist das, wenn der bisherige erste Abstiegskandidat plötzlich sogar den Titelfavoriten Dortmund ...