Martin Kind hat vor Gericht einen Punktsieg erreicht: Der Geschäftsführer der Profiabteilung des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 darf seinen Job per einstweiliger Verfügung vorerst weiter ausüben. Dies ist das Ergebnis einer mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Hannover am Dienstag. Ende Juli war Kind vom Vorstand des Muttervereins Hannover 96 e.V. als Geschäftsführer der Profifußball-Gesellschaft "aus wichtigen Gründen" abberufen worden. Dagegen setzte sich der langjährige Vereinsboss juristisch zur Wehr, und er fuhr in dem Eilrechtsverfahren am Dienstag nun einen Teilerfolg ein. Kind darf bis zum bislang nicht terminierten Hauptverfahren als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH arbeiten. Die Gegenseite hat aber die Möglichkeit, vor dem Oberlandesgericht in Celle in Berufung zu gehen. Dem 78 Jahre alten Kind war es zuletzt aufgrund einer Zwischenverfügung gestattet, "die gewöhnlichen und dringenden Geschäfte" der Management GmbH fortzuführen.