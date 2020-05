Rosemarie Beck ist hin- und hergerissen. Dass die Bayernliga Süd wegen der Ansteckungsgefahr weiter pausiert, findet sie einerseits völlig richtig. "Wir wollen ja nicht verantwortlich sein, dass hier etwas ausbricht", sagt sie. Auf der anderen Seite vermisst sie die Heimspiele ihrer SpVgg Hankofen-Hailing. Beck und fast ein Dutzend anderer Frauen aus dem Dorf sorgten bisher immer dafür, dass es den Zuschauern an nichts fehlte: Sie übernahmen die gesamte Bewirtung im Stadion, das in der ausgesetzten Bayernliga-Süd-Saison am drittmeisten besucht wurde. Im Schnitt kamen mehr als 500 Zuschauer. "Wenn das ganze Dorf auf den Füßen ist und alle zusammenhalten, macht das einen schon stolz", sagt sie.

Die Krise aber hat nun alles verändert. Beck, 53, Angestellte in der Polizeiverwaltung, hat an den Wochenenden plötzlich Zeit, im Garten zu arbeiten oder Sonne zu tanken. Dem Verein jedoch, dem ihr Ehemann vorsitzt, fehlen ohne Heimspiele fünfstellige Einnahmen. Hankofen-Hailing bewirtet sein Sportheim und Stadion nämlich selbst - oder genauer gesagt: Es machen die Frauen aus dem Verein. Sie organisieren alles, schmieren Wurstsemmeln, kochen Wiener, schenken Bier aus und kassieren. Pro Monat, rechnet Beck, arbeitete sie zwischen acht und 14 Stunden ehrenamtlich für den Verein. Bei größeren Spielen bestand ihr Team aus mindestens zehn Frauen und mehreren männlichen Helfern. Ihre Arbeit ist für den Verein unersetzbar. Der Pausenverkauf und Sportplatzfeste brachten jährlich mehrere Zehntausend Euro, bevor das Virus alles lahmlegte. Hinzu kamen Zuschauereinnahmen von 30 000 Euro.

Für einen Dorfklub sind das große Summen, die Bayernligafußball erst ermöglichen. "Ein großer Faktor" sei der Halbzeitverkauf, sagt Beck. Besonders aber fehle ihr das gesellige Miteinander am Fußballplatz. "Ehrenamt ist auch erfüllend", sagt sie. Wirtschaftlich, versichert ihr Ehemann Alois, werde der Verein, der in der Tabelle derzeit Relegationsplatz 14 belegt, die Krise überstehen. Er habe loyale Sponsoren. Und schließlich hat er Menschen wie Rosi Beck, die ihn am Leben halten.