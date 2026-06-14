Trotz der Absage von French-Open-Sieger Alexander Zverev gibt es beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart zum Abschluss deutschen Jubel. Das Duo Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann feierte überraschend den Doppel-Titel. Mit 11:9 entschieden Hanfmann und Struff den Match-Tiebreak im Endspiel gegen Stefanos Sakellaridis aus Griechenland und Daniil Glinka aus Estland für sich. Zuvor hatte die deutsche Paarung den ersten Satz 7:6 (7:2) gewonnen, den zweiten aber 3:6 verloren. Im Einzel waren Hanfmann und Struff jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.