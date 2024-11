Am 19. Juni hatte das Landgericht Fuhrs Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Beendigung der Arbeit der Kommission zunächst abgelehnt, wegen Nichtanerkennung der besonderen Eilbedürftigkeit. Einer anschließenden Beschwerde Fuhrs beim Oberlandesgericht Hamm wurde dort aber auch inhaltlich stattgegeben. Nach einem Widerspruch durch den DHB und einer ersten mündlichen Verhandlung in diesem Fall bestätigte nun das Landgericht die Einschätzung des Oberlandesgerichts, wonach eine externe Kommission in der Verbandssatzung nicht vorgesehen sei. Das Gericht verpflichtete den DHB, gegen Fuhr stattdessen ein Disziplinarverfahren nach der Trainerordnung zu eröffnen.

Die unabhängige Aufarbeitungskommission hatte wegen interner Differenzen erst im zweiten Anlauf und in neuer Besetzung im März 2023 ihre Arbeit aufgenommen. Ein Jahr später erhielt Fuhr erstmals Informationen zur Methodik der Kommission sowie die Gelegenheit, sich zu äußern. Weil die Anonymität der Personen, mit denen die Kommission gesprochen hatte, gewahrt bleiben sollte, sah Fuhr keine Möglichkeit, sich mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen konkret auseinanderzusetzen. Das OLG Hamm beschied, Fuhr müsse „nicht tolerieren“, dass eine Kommission „im Verborgenen Ermittlungen gegen ihn“ führe.

Unangemessenes Verhalten: Die Spielerinnen verließen den Verein

Ausgangspunkt des Falls war, dass im Herbst 2022 die Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Zschocke vom Bundesligisten Borussia Dortmund sich an die „Unabhängige Anlaufstelle bei Gewalt und Missbrauch im Spitzensport“ der Interessenvertretung „Athleten Deutschland“ gewandt hatten; sie warfen ihrem Coach Machtmissbrauch und emotionale Gewalt vor. Die Spielerinnen verließen daraufhin den Verein. Auch Fuhr und Borussia Dortmund beendeten zeitnah die Zusammenarbeit, ebenso gab er seinen Posten als Nachwuchstrainer beim DHB auf. Medien hatten weitere Spielerinnen aus früheren Vereinen des Trainers zitiert, die ihm ebenfalls unangemessenes Verhalten vorwarfen.

Fuhr hat sich seither einmal öffentlich zu den in Medien genannten Vorwürfen geäußert. In der Sportbild sagte er im September 2023: „Es gibt Sachverhalte, die nicht stattgefunden haben, es gibt Sachverhalte, die so nicht stattgefunden haben, es gibt Sachverhalte, an die ich mich nicht in der geschilderten Form erinnern kann oder eine andere Erinnerung habe.“

Der DHB mit Sitz in Dortmund will das Urteil nun „sorgfältig prüfen und dann entscheiden“, ob er erneut Berufung einlegt. Der Präsident Andreas Michelmann sagt: „Die grundsätzliche Auffassung des DHB bleibt, dass auch in diesem Fall auf Basis der Verbandsautonomie sowie der Satzung des DHB die Einrichtung einer externen und unabhängigen Kommission zulässig ist.“ Michelmann betont: „Wir arbeiten weiter an der Prävention von Gewalt, denn das ist und bleibt eines der großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit.“