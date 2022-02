Nach dem 29:27 in Gummersbach zählt der Bundesligist HC Erlangen erstmals in seiner Klubhistorie zu den letzten Vier im Pokal - der Triumph berührt ein Kernthema des Klubs.

Von Sebastian Leisgang

Erstmal eine Erinnerung an diesen Nachmittag vor zweieinhalb Jahren, Februarwetter im August, Quentin Minel saß in einem Café in der Erlanger Innenstadt. Auf den Fensterscheiben bahnten sich die Regentropfen ihren Weg, draußen versank der Bahnhof im Grau eines verkorksten Sommertags. Der HC Erlangen hatte Minel vollmundig angekündigt, der damalige Trainer Adalsteinn Eyjolfsson war nicht einmal davor zurückgeschreckt, von einer "neuen Dimension" zu sprechen, in die der Klub mit Minels Verpflichtung vorstoße.

Es waren große Worte für einen kleinen Mann, Minel der Messias, ein Rückraumspieler als Mensch gewordene Erwartung, die so hoch war, dass Minel kaum anders konnte, als zu scheitern. Nach nur einem Jahr verließ er Erlangen wieder. Am Anfang wirkte es noch so, als sei er einer dieser Spieler, die auf dem Feld ziemlich groß daherkommen und erst dann kleiner werden, wenn sie in einem Café sitzen, inzwischen weiß man aber, dass Minel auch auf dem Feld nicht allzu groß war.

Es hilft, sich die Begegnung mit Minel nochmal in Erinnerung zu rufen, jetzt, da die Erlanger gerade den größten Erfolg ihrer Geschichte errungen haben. Minels Geschichte erzählt ja was über Fallhöhen, über Druck, und das ist es auch, was den HC Erlangen beschäftigt. Schon seit Jahren schleppt der Klub die Erwartungen der Leute wie Steine in einem Rucksack mit sich rum, doch jetzt hat sich Erlangen der Last erstmal entledigt. Nach dem 29:27 in Gummersbach steht der HCE im Pokal unter den letzten Vier, unwiderruflich und erstmals überhaupt in der Klubhistorie.

Die Erlanger haben den hohen Erwartungen aus dem Umfeld Taten folgen lassen - und ein fast verloren geglaubtes Spiel gedreht

Der Triumph berührt ein Kernthema, das den Verein seit geraumer Zeit umtreibt. Die Geschichte des HC Erlangen ist die Geschichte eines aufstrebenden Klubs, eines Klubs, der zwar längst in der Bundesliga angekommen, aber noch lange nicht am Ziel ist, weil er Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue hohe Erwartungen weckt. Soll ja nicht immer so sein, dass die Mannschaft Dreizehnter ist und nur jedes dritte Spiel gewinnt, ist momentan aber so.

Nun haben die Erlanger den Erwartungen Taten folgen lassen. Nach den mitreißenden Siegen gegen Flensburg und Wetzlar haben sie am Samstagabend auch Gummersbach aus dem Pokal geworfen, ein Erfolg, der eine Menge mit Simon Jeppsson zu tun hatte. Der Rückraumspieler war es ja, der voranging, als Erlangen nach einer schwachen ersten Hälfte 12:16 zurücklag und auf bestem Wege war, eine historische Chance zu vertun. Zur Halbzeit hätte die Mannschaft durchaus ins Grübeln kommen können. Sie hätte das Auf und Ab der vergangenen Monate im Hinterkopf haben können, die unbefriedigende Bundesliga-Saison, den Trainerwechsel im Dezember - mit welcher Standhaftigkeit sie dann aber ihre Linie verfolgte und den Rückstand umbog, das war bemerkenswert.

Später sagte Carsten Bissel in der Stunde des Erfolgs: "Wir sind alle überwältigt, welchen Charakter die Mannschaft gezeigt hat und wie sie ein fast verlorenes Spiel noch zurückgeholt hat." Die Qualifikation für die Pokal-Endrunde sei ein "Traum", meinte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, und tatsächlich: Das trifft's. Ein Traum lässt sich ja oft nicht greifen; und dass Erlangen Ende April zum ersten Mal im Final Four die große Bühne von Hamburg betritt und im Schaufenster des deutschen Handballs um den Pokal spielt, das lässt sich auch nicht so recht greifen, wenn man die letzten Eindrücke dieser Mannschaft noch im Kopf hat.

Detailansicht öffnen Jetzt tanzen die Erlanger nach seiner Pfeife: Sportdirektor und Interimstrainer Raul Alonso (vor Antonio Metzner). (Foto: Wolfgang Zink/imago)

Allzu lange ist es gar nicht her, dass die Erlanger das Jahr 2021 mit einem 16:24 in Leipzig beschlossen und so manches Rätsel aufgaben. Hatten sie nicht gerade erst die Rhein-Neckar Löwen vorgeführt und 36:26 geschlagen? Hatten sie nicht zwei Wochen vor dem Leipzig-Spiel die HSG Wetzlar zerlegt und beim 31:19 phasenweise wie ein bemitleidenswertes Nachwuchsteam aussehen lassen?

Unter Michael Haaß hat die Mannschaft immer wieder gezeigt, zu was sie imstande ist, doch die Launen, die Sprunghaftigkeit, die Inkonstanz in den Leistungen, die konnte ihr auch der Weltmeister von 2007 nicht austreiben. Das machte den Trainer Haaß vor vier Wochen zum ehemaligen Trainer - jetzt soll Sportdirektor Raul Alonso das Team als Interimsnachfolger wieder auf die rechte Bahn führen. Die erste Aufgabe in Gummersbach hat er erfüllt, nun steht ein Heimspiel gegen die MT Melsungen an. Schon am Mittwochabend dürfte sich in der Nürnberger Halle zeigen, welchen kurzfristigen Effekt der Trainerwechsel gebracht hat.

In Gummersbach war es eine Energieleistung, gepaart mit Ruhe und Nervenstärke, die Erlangen den Weg ebnete. Das Resultat war der bisher bedeutsamste Erfolg - nun ist es an Alonso, sich auch in der Bundesliga dem großen Thema anzunehmen: den Erwartungen.