Der Reiseplanung für Oslo steht. Am Sonntag, 13 Uhr, startet die Chartermaschine vom zivil genutzten Militärflughafen Midtjylland Airport in Karup, zusammen mit der dänischen Mannschaft geht es rüber nach Norwegen. Nur 45 Minuten dauert der Flug, was deutlich schneller ist als eine der zahlreichen Fährverbindungen zwischen Dänemark und Norwegen. Die deutsche Delegation musste sich um nichts kümmern, der Flug wurde vom Internationalen Handballverband (IHF) organisiert – ein kleines Entgegenkommen. Wenn diese Handball -WM schon in drei Ländern ausgespielt wird, sollen die Teams wenigstens entspannt von A nach B kommen.

In Oslo kann sich das deutsche Team zweieinhalb Tage akklimatisieren, bevor am Mittwoch das Viertelfinale ansteht, auch das ist ungewöhnlich. So viel Pause haben die Mannschaften im strengen Rhythmus einer Weltmeisterschaft sonst nie. Gerade für die Deutschen ist dies eine höchst willkommene Unterbrechung: Ein wesentlicher Teil des Teams ächzt unter der Belastung, unter Verletzungen und Infekten. Wer am Mittwoch in Oslo auflaufen kann, ist nicht gesichert. Jeder Tag kann wertvoll sein.

Handball-WM : Bitteres WM-Aus für Franz Semper Kurz nachdem Bundestrainer Alfred Gislason den starken Auftritt von Franz Semper lobt, meldet sich dieser verletzt für den Rest der WM ab. Für Nils Lichtlein deutet sich im Viertelfinale eine wichtige Doppelrolle an. Von Carsten Scheele

So hofft Bundestrainer Alfred Gislason vor allem, dass Mittelmann Juri Knorr wieder gesund wird. Wie schon gegen Italien setzte Knorr auch im tabellarisch unwichtigen letzten Hauptrundenspiel am Samstagabend gegen Tunesien (31:19) krankheitsbedingt aus. Er hat das Teamhotel im dänischen Silkeborg verlassen und ist in seine Geburtsstadt Flensburg gereist, um sich medizinisch beraten zu lassen. Von Brustschmerzen, Halsweh und Atemproblemen ist die Rede. Auch Rune Dahmke und Lukas Stutzke (Infekte) blieben im Hotel. Für Franz Semper ist die WM mit einer Muskelverletzung ohnehin beendet.

Gislason kann Spieler wie Golla, Wolf, Uscins und Köster gegen Tunesien schonen

Knorrs Rückkehr ins Team für das Viertelfinale sei prinzipiell möglich, heißt es vom Deutschen Handballbund (DHB). Für den Fall, dass Knorr noch weiter ausfällt, hat Gislason vorgesorgt und Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf) nachnominiert. Der ist zwar ein anderer Mittelmann-Typ als Knorr, kennt jedoch das Spielsystem, kann zudem im Mittelblock in der Abwehr eingesetzt werden. Gegen Tunesien mischte Michalczik gleich munter mit, stand stabil im Innenblock mit Justus Fischer und warf im Angriff seine ersten WM-Tore.

Gislason nutzte die Chance, einige viel belastete Spieler wie Johannes Golla (in seinem 100. Länderspiel), Renars Uscins und Julian Köster zu schonen, dafür bekam Marko Grgic (elf Tore) im Rückraum ebenso viel Spielzeit wie Kreisläufer Fischer. Und im Tor parierte David Späth einen tunesischen Wurf nach dem anderen. „Die Abwehr war super heute, es hat super viel Spaß gemacht“, sagte Späth im ZDF. Die Tunesier bewiesen indes, dass sie zurecht punktlos am Tabellenende der Hauptrundengruppe stehen. Obwohl den deutschen Spielern eine erhebliche Anzahl an technischen Fehlern unterlief, warfen sie schon bis zur Halbzeit eine Zehn-Tore-Führung heraus. „Wir können mit breiter Brust nach Oslo fahren“, befand Grgic in seinem Fazit.

Im Viertelfinale wird’s wieder erheblich schwerer werden für das deutsche Team. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Gegner am Mittwoch Portugal heißen. Die Portugiesen müssen am Sonntag nur noch das abschließende Spiel gegen Chile gewinnen, um als Gruppenerster durchzugehen; die Chilenen sollten diesbezüglich kein wirkliches Hindernis darstellen. Brasilien würde als Gruppenzweiter ins Viertelfinale einziehen. Dagegen sind die Mitfavoriten Schweden, Spanien und Norwegen allesamt raus.