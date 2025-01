Einen Sitzplatz hätte Alfred Gislason theoretisch zur Verfügung gehabt auf der Bank, der Bundestrainer brauchte ihn aber nicht. Der Isländer stiefelte nervös auf und ab, mal ballte er die Fäuste, mal hob er vor Verzweiflung beide Arme in die Luft. Gislason ist einer der erfahrensten Trainer der Handballwelt, doch es gibt immer noch Spiele, in denen der 65-Jährige haarscharf am Nervenkasper vorbeischrammt.

Das WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal am Mittwochabend war eine solche Partie. Nicht immer hochklassig, aber spannend bis in die Schlusssekunden. Zur Halbzeit hatten die Portugiesen 13:9 geführt, nach 60 Minuten stand es 26:26. In der fälligen Verlängerung bewies das Überraschungsteam dieser WM dann die besseren Nerven. Martim Costa setzte den entscheidenden Wurf zum 31:30 n.V., die deutsche Handballer sanken enttäuscht zu Boden.

Handball in den USA : Football? Basketball? Handball! Handball soll Amerika erobern – mit dem großen Dänen Mikkel Hansen als Botschafter, einem Zehn-Tage-Turnier in Las Vegas und einer eigenen Profiliga. Doch der Weg erscheint weit, sehr weit. Von Carsten Scheele

Das Minimalziel für diese WM, den Einzug ins Viertelfinale, hatte die deutsche Mannschaft zwar erreicht. Dass der Halbfinaleinzug jedoch gegen ein Team wie jenes der Portugiesen verspielt wurde, wiegt schwer in der Turnierbilanz. „Es ist extrem bitter, nach so einem harten Kampf“, sagte Gislason in der ARD. „Wir hatten den Fuß halb in der Tür“, fand Kapitän Johannes Golla, „aber dann machen wir zu viele Fehler.“

Die Portugiesen denken zunächst gar nicht daran, den Favoriten wieder herankommen zu lassen

Sechs Minuten ohne Treffer, das ist nie gut im Handball. Einen derartigen Fehlstart hatte sich das deutsche Team in keinem anderen WM-Spiel bislang geleistet. Da immerhin Torhüter Andreas Wolff einige Würfe überragend parierte, hielt sich der Rückstand nach zehn Minuten noch halbwegs in Grenzen (1:5).

Gislason nahm früh die erste Auszeit und reagierte doppelt: Der von einem Infekt genesene Mittelmann Juri Knorr, der zwei Hauptrundenspiele krank verpasst hatte, übernahm die Regie im Rückraum. In der Abwehr kam der nachnominierte Marian Michalczik aufs Feld, um die Portugiesen noch härter zu bearbeiten. Doch angetrieben von den Brüdern Martim und Francisco Costa, an denen der Welthandball sicher noch viel Freude haben wird, verschwendeten die Südeuropäer gar keinen Gedanken daran, den Favoriten wieder herankommen zu lassen. Zur Halbzeit lag Portugal noch immer vier Tore vorn.

Nun gab es bei dieser WM mehrere Spiele, in die das deutsche Team schwer hineinfand, ehe es eine stärkere zweite Halbzeit folgen ließ. Und der Angriff funktionierte tatsächlich besser nach der Pause: drei Angriffe, drei Tore. Als der portugiesische Kreisläufer Luis Frade nach einem Gesichtstreffer gegen Renars Uscins die rote Karte sah (34. Minute), schien das Spiel kurzzeitig in Richtung des deutschen Teams zu kippen.

Doch die Partie lief einfach nicht wie gewünscht. Rechtsaußen Lukas Zerbe prallte gegen seinen Gegenspieler und musste mit Schmerzen für einige Minuten das Feld verlassen. Und weil Uscins einen nachweislich schlechten Tag erwischt hatte, wechselte Gislason seinen bislang besten Schützen bei diesem Turnier aus und brachte Nils Lichtlein. Trotzdem schmolz der Vorsprung. Golla und Knorr verkürzten den Rückstand auf einen Treffer (16:17), und weil Zerbe sich an diesem Abend als sehr sicherer Siebenmeterschütze erwies, erwirkte der Kieler vom Strich zunächst den Ausgleich und anschließend die erste deutsche Führung (19:18).

Immer deutlicher griffen nun die norwegischen Schiedsrichter in die Partie ein. Die Linie des erfahrenen Duos Lars Jørum und Havard Kleven war mit kleinlich noch freundlich umschrieben; erst gerieten die Portugiesen in doppelte Unterzahl, dann das deutsche Team. Zum Ende der regulären Spielzeit verpassten die Deutschen im letzten Angriff den entscheidenden Treffer; in der Verlängerung traf dann wiederum Portugal mit dem letzten Angriff zum Sieg.