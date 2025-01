EM, Olympia, jetzt die WM: Das dritte große Turnier binnen 13 Monaten überfordert viele Profis endgültig. Ein Umdenken in der Sportart ist dringend gefordert.

Kommentar von Ralf Tögel

Die Franzosen Elohim Prandi und Yanis Lenne, die Schweden Felix Claar, Jerry Tollbring und Oscar Bergendahl, Jannik Kohlbacher und Sebastian Heymann aus dem deutschen Nationalteam, die Dänen Mads Hoxer und Aaron Mensing, Bundesliga-Schützenkönig Manuel Zehnder aus der Schweiz, Omar Ingi Magnusson und Aron Palmarsson aus Island, auch Alexander Blonz und Harald Reinkind aus Norwegen: Allesamt Weltklassehandballer und Kandidaten für die Turnierauswahl der am Dienstag startenden WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Spieler also, auf die sich die Zuschauer freuen können. Beziehungsweise: freuen konnten.