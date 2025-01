Big in Germany and Danmark

Sieben große Männer-Handballturniere finden bis 2032 in den beiden Ländern statt. Die Sportart freut sich über volle Hallen, aber es gibt auch Zweifel, ob das der richtige Weg ist.

Von Carsten Scheele, Herning

Wenn Dominik Klein von den Iguazú-Wasserfällen erzählt, beginnen seine Augen zu leuchten. 2003 war Klein mit der U21-Nationalmannschaft in Brasilien unterwegs, Deutschland spielte ein gruseliges Turnier, landete auf Rang 13; weil alle so geknickt waren, packte Mannschaftsarzt Kurt Steuer die Spieler ein und fuhr zu den riesigen Wasserfällen an der Grenze zu Argentinien. Sightseeing, obwohl noch der President’s Cup der früh ausgeschiedenen Teams anstand – für die jungen Kerle ein tolles Erlebnis mit vielen neuen Eindrücken.