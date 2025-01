Gut erzogen sind die Dänen also auch noch. Simon Pytlick hatte dem algerischen Torhüter Khalifa Ghedbane gerade den Ball knapp am Ohr vorbei ins Tor geworfen. Ein solcher Wurf ist erlaubt, er gilt im Handball aber als freche Geste. Während Ghedbane, der in der Bundesliga beim HC Erlangen spielt, schimpfte und haderte, stand Pytlick sekundenlang auf Höhe der Mittellinie und winkte. Der Spieler der SG Flensburg-Handewitt rief zu Ghedbane herüber und bat sogar den Schiedsrichter, dem Torwart seine Entschuldigung zu überbringen. Erst nach etwa 20 Sekunden blickte der Algerier auf, kurzer Blickkontakt mit Pytlick, Daumen hoch.

Es war eine zweifelhafte Ehre für Ghedbane und seine Algerier, den Dänen am ersten Tag dieser Handball-WM zu begegnen, zumal in Dänemark –die ersten sechs Spiele dürfen die Skandinavier beim Drei-Länder-Turnier daheim in Herning austragen. Die 15 000 Fans machten ordentlich Lärm, mit jedem Treffer schwoll die Stimmung in der Jyske Bank Boxen, die alle nur „die Box“ nennen, weiter an. 47:22 (20:11) hieß es am Ende, ein Sieg mit 25 Toren Differenz! „Zu Hause vor diesen Zuschauern zu spielen, das ist wirklich unglaublich“, sagte Kreisläufer Magnus Saugstrup hinterher, „die Stimmung war wie eine Party.“

Und doch wird es eine spannende WM für den Favoriten und zuletzt dreifachen Weltmeister (2019, 2021 und 2023). Nicht wegen Pytlick, Saugstrup oder Mathias Gidsel, den Spielern, die dabei sind. Sondern wegen zwei Namen, die fehlen. Erstmals seit Lichtjahren treten die Dänen ohne Mikkel Hansen und Niklas Landin an. Hansen, jahrelang der Stirnband-Posterboy der Sportart, hat seine Karriere beendet; Landin, der Torwart, spielt nur noch im Verein in Aalborg. Die beiden Welthandballer haben so viele große Spiele und Titel gewonnen, dass man unter normalen Umständen fragen müsste, ob die Dänen ohne sie bezwingbar sind.

In der Hauptrunde könnte es zum Duell zwischen Dänemark und Deutschland kommen

Mit Blick auf den finalen WM-Kader von Nationalcoach Nicolaj Jacobsen war diese Hoffnung aber passé. Eigentlich eine Frechheit, was die Dänen da an Weltklasse aufbieten können. Sie können sogar Landin ersetzen, der jahrelang als bester Torwart der Welt galt; sein Nachfolger Emil Nielsen vom FC Barcelona steht längst bereit. Hansen hatte bereits beim Olympiasieg im Sommer nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Wichtig in der Abwehr und bei Siebenmetern, im Angriff aber ersetzbar. Pytlick erhält im linken Rückraum viel Spielzeit. Über Gidsel, sein Pendant im rechten Rückraum, ist ohnehin jedes Wort überflüssig. Er hat Hansen und Landin als Welthandballer abgelöst.

Der erste Eindruck ist, dass die Dänen ohne Hansen und Landin noch einmal an Geschwindigkeit zugelegt haben. Über die Algerier ist das Team jedenfalls pfeilschnell hinweggerauscht. 20 Tore in der ersten Halbzeit, gar 27 in der zweiten. Die Afrikaner schienen manchmal nicht recht zu wissen, ob der Angriff noch läuft oder schon der nächste anrollt. Zehn Tore von Gidsel, acht von Emil Jakobsen, sechs von Pytlick. „Unser Ziel war ein guter Start ins Turnier“, sagte der zweite Torhüter Kevin Möller, „das haben wir geschafft.“

Bei den Konkurrenten ist die Ehrfurcht groß. Dänemark sei „das Maß aller Dinge“, sagte der deutsche Bundestrainer Alfred Gislason. Es sei verblüffend, welche Spitzenkräfte die Dänen zu Hause lassen müssen, weil sie nur 16 Kaderplätze zur Verfügung haben. Im ersten Hauptrundenspiel könnte es zum direkten Aufeinandertreffen kommen. Es müsste schon viel passen aus deutscher Sicht, um diese Partie ausgeglichen gestalten zu können.

Trainer Jacobsen glaubt dennoch, dass es Momente geben wird, in denen er die Expertise von Hansen und Landin vermissen wird, insbesondere gegen stärkere Gegner. Ohne Hansen müsse man „das Sieben-gegen-sechs-Spiel anders angehen“, sagte Jacobsen: „Wir können nicht mehr von seinem tollen Arm, seinen Pässen und seiner Übersicht profitieren.“ Hansen hatte zudem eine fast perfekte Quote vom Siebenmeter-Strich. Aber das sind alles überschaubare Baustellen, das Gerüst steht und wackelt kein bisschen.

Mit einem Lächeln sagte Jacobsen vor der WM, dass seine Mannschaft beim Olympiasieg gar nicht alles gezeigt habe, was in ihr steckt: „Wir haben noch ein wenig im Hinterkopf.“ Kleiner Gruß nach Deutschland. Das olympische Finale hatte das DHB-Team trotzdem krachend 26:39 verloren.