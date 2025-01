SZ Plus Handball-WM : Fast so schlimm wie bei Olympia Chancenlos vor dem Roten Meer: Die deutschen Handballer verlieren beim 30:40 erneut hoch gegen Dänemark – die Chancen aufs WM-Viertelfinale sind dennoch intakt. Von Carsten Scheele

Wie im olympischen Endspiel im vergangenen Sommer (26:39) wurde Gislasons Team von den Dänen vor allem im zweiten Durchgang regelrecht überrollt. Entsprechend mies war Knorrs Laune nach dem Spiel. Mit einem dicken Handtuch um den Hals lief der 24-Jährige im Eiltempo durch die Interviewzone. Der deutsche Spielmacher war nicht gesprächsbereit und wollte einfach nur unter die heiße Dusche. „Ich habe Halsschmerzen“, sagte Knorr lediglich und verschwand in der Kabine.

Ein Ausfall des Führungsspielers käme zum wahrscheinlich ungünstigsten Zeitpunkt im Turnier. Schließlich steht für die DHB-Auswahl am Donnerstag gegen Italien (18 Uhr/ZDF) das wahrscheinlich entscheidende Spiel im Kampf um das Viertelfinale an. Verliert der Olympia-Zweite gegen die Überraschungsmannschaft, dürfte die Medaillenmission frühzeitig beendet sein. Umso wichtiger wäre, dass Knorr fit ist. Teammanager Benjamin Chatton gab sich am Tag nach dem Spiel zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass er morgen einsatzfähig ist.“

Bereits zum WM-Auftakt gegen Polen hatte sich Knorr eine Knieblessur zugezogen, konnte aber in den folgenden Partien gegen die Schweiz und Tschechien auflaufen.