Bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten kommt es am Sonntag (17.30 Uhr/Eurosport) in Kairo zu einem skandinavischen Finale zwischen Titelverteidiger Dänemark und dem viermaligen Champion Schweden, der erstmals seit 20 Jahren wieder im Endspiel steht. Die Schweden besiegten im Halbfinale am Freitag Rekord-Weltmeister Frankreich 32:26 (16:13), Linksaußen Hampus Wanne erzielte dabei elf Treffer. Im Duell zwischen Welt- und Europameister setzte sich danach Dänemark gegen Spanien durch, 35:33 (16:18).