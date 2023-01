"Es ist viel zu oft vorgekommen, dass wir in zehn Minuten alles verspielen"

Patrick Groetzki war fast schon raus aus dem Nationalteam, nun fährt er mit 33 Jahren zur WM. Er spricht über die Zeit, in der er nicht nominiert wurde, wie viel Routinen in kritischen Situationen wert sind - und erklärt, weshalb das Alter bei Außenspielern kein Nachteil sein muss.

Interview von Carsten Scheele, Hannover

Am Freitag beginnt für die deutsche Handball-Nationalmannschaft die WM in Polen und Schweden - und Patrick Groetzki geht bereits in sein zehntes großes Turnier. Seine Zahlen sind durchaus beeindruckend: 158 Länderspiele, 382 Tore, niemand aus dem aktuellen Kader hat mehr Erfahrung als der 33-jährige Linkshänder. Dass er mit seiner siebten Teilnahme nun zum deutschen WM-Rekordspieler avanciert, war lange nicht abzusehen. Denn Groetzki war raus, wurde nicht mehr nominiert nach der WM 2021, andere auf seiner Rechtsaußen-Position waren jünger und besser.