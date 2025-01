Tobias Wagner seufzt. Einen Tag hat er frei nach der Handball -Weltmeisterschaft, am Mittwoch schon steht für seinen Klub HC Erlangen ein Testspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm, die Vorbereitung auf die Rückrunde ist in vollem Gange. Es ist der Alltag eines deutschen Bundesliga-Profis, der gut genug ist, um in der besten Liga des Erdballs zu spielen.

Aber Wagner, der knapp zwei Meter große und 125 Kilogramm schwere Gute-Laune-Bär der österreichischen Nationalmannschaft, hat noch weiteren Grund zur Schwermut. Das 37:37-Remis der Österreicher im letzten Hauptrundenspiel gegen die hoch eingeschätzten Niederlande steht für den 29-Jährigen beispielhaft für das Turnier. „Wir haben den Sieg verschenkt“, sagt Wagner, jetzt ist Österreich raus. Nur Platz fünf in der Hauptrundengruppe, er fühle „eine extreme Traurigkeit“, sagt Wagner.

Viel hatten sich die Österreicher vorgenommen, zumal sie bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland noch Aufsehen erregt hatten: Da warfen die Handballer den Medaillenanwärter Spanien aus dem Wettbewerb, trotzten Gastgeber Deutschland ein Remis ab und scheiterten nur knapp am Einzug ins Halbfinale. Doch vor dem WM-Start folgte eine Hiobsbotschaft der anderen: Erst verletzte sich Österreichs Bester Nikola Bilyk in der Vorbereitung, dann Routinier Janko Bozovic im Abschlusstraining und schließlich Boris Zivkovic im ersten Spiel. „Wenn man bedenkt, dass uns die gesamte rechte Rückraumseite und unser wichtigster Spieler fehlten, haben wir uns gut verkauft“, sagt Wagner.

Im März schon trifft Österreich in der EM-Qualifikation auf Deutschland, dann wieder in einer vollen Halle

In der Tat, Österreich schlug Kuwait und Katar, war gegen die Ungarn gleichwertig und verschenkte einen weiteren Zähler beim Remis gegen Nordmazedonien. Wie bei der EM vor Jahresfrist war es ein Vergnügen, dem tapfer kämpfenden Alpennachbarn zuzuschauen, wie er mit immensem Zusammenhalt und Spaß an das Turnier heranging. Und das trotz, nun ja, überschaubarer Unterstützung: Im letzten Spiel im kroatischen Varazdin gegen die Niederländer, in dem auch noch Abwehrchef Lukas Herburger verletzt fehlte, „hatten wir abgezählte 14 Fans aus Österreich in der Halle“, erzählt Wagner.

Der Zuschauerzuspruch gerade in den kroatischen Hallen ist erkennbar gering bei dieser WM. Dass das Turnier in drei Ländern stattfindet, eines davon weit weg von den beiden anderen Gastgebern Dänemark und Norwegen, findet er „nicht so gut“ – mehr will Wagner nicht sagen. Bei der EM im Vorjahr, die komplett in Deutschland stattfand, waren die Hallen immer voll, jetzt im kroatischen Varazdin – nett gesagt – nicht. Immerhin: Die WM 2027 findet wieder in Deutschland statt, darauf freue er sich schon.

Und so geht Wagners Blick nach vorn, schon im März gibt es eine Rückkehr in eine dieser vollen Arenen, dann stehen zwei Qualifikationsspiele zur EM 2026 gegen Deutschland an, eines in Hannover. Dort hofft Österreich auf eine voll besetzte Mannschaft. „Das war, wie wenn man den Franzosen Mem, Prandi und Remili wegnimmt“, erklärte der ehemalige Nationalspieler und jetzige ORF-Experte Konrad Wilczynski, räumte aber ein, dass der Europameister derlei Ausfälle wohl besser kompensieren könne. Wagner schöpft zusätzliche Hoffnung daraus, wie man aus der Not eine Tugend gemacht habe: Der nachnominierte 20-jährige Nicolas Paulnsteiner vom Bundesligisten Potsdam etwa, der sein Debüt für Österreich feierte, stehe für „eine hoffnungsvolle Zukunft“.

„Wir können schon viel Positives aus dem Turnier mitnehmen“, sagt Wagner, dann entfährt ihm wieder ein Seufzer: „Wir hatten uns mehr erhofft“, sagt er, „und mehr verdient.“