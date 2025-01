Kroatien hat bei der Handball-Weltmeisterschaft als erstes Team das Halbfinale erreicht. In der Arena von Zagreb bezwang die Mannschaft am Dienstagabend das ungarische Team 31:30. In der umkämpften Partie stand es zur Pause 16:16, kein Zitronengras-Stängel passte bis zur Schlusssirene zwischen die beiden Teams. Marin Sipic setzte den Buzzerbeater zum umjubelten 31:30-Sieg für Kroatien.