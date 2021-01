Von Carsten Scheele

Irgendwas ist schiefgelaufen, ein Zahlendreher, eine Verwechslung? Vielleicht arbeiten in der Medienabteilung der Handball-WM in Ägypten auch einfach Menschen, die es gut meinten mit Gauthier Mvumbi von der Demokratischen Republik Kongo, denn als sie dessen Spielereintrag angelegt haben, haben sie es mit den Zahlen nicht so genau genommen. Der 26-Jährige nimmt mit seinem Land erstmals an der Weltmeisterschaft teil, aber was auf der Website über Gauthier Mvumbi steht, klingt so gar nicht nach Gauthier Mvumbi.

Kreisläufer, das stimmt noch, dann aber: 1,76 Meter groß. Und vor allem: 89 Kilo schwer. Die offizielle Homepage des Welthandballverbands (IHF) ist zumindest etwas näher dran, hier ist Mvumbi 1,92 Meter groß und 110 Kilo schwer.

Kurzer Blick auf Fotos von dem Kongolesen. Nee, auch das kommt nicht hin.

Der Gauthier Mvumbi, über den gerade die halbe Handballwelt spricht, hat ein paar Gramm mehr auf den Rippen. Ob nun 130, 140 oder 150 Kilo, das ist für die Geschichte nicht mehr wichtig, es ist jedenfalls eine echte Freude, dem "Kongo-Koloss" (so schrieb ein Boulevardblatt) zuzuschauen. Gut, schnelle Tempogegenstöße sind nicht das Ding von "El Gigante", den Spitznamen hat er sich selbst verpasst. Fix zurück in der Abwehr ist er auch nicht, es dauert ein paar Sekunden, bis er aus dem Stand ins Sprinttempo übergewechselt ist.

"Man sagt, dass du der Shaq des Handballs bist", sagt der echte Shaq

Aber erhält Mvumbi am Kreis den Ball, geht es blitzschnell: Kurze Drehung, Gegner abtropfen lassen, rein das Ding. Wer auch immer bislang um ihn herumstand, hatte keine Chance, Mvumbi unter Einsatz von Armen oder sonstiger Körperteile zu stoppen. Im Spiel der Kongolesen gegen Argentinien versenkte er bei seinem ersten WM-Auftritt auf diese Weise vier Bälle im Tor, bei vier Versuchen. Gegen Weltmeister Dänemark waren es wieder vier, bei fünf Gelegenheiten, seine Quote ist hervorragend.

Dabei spielt Mvumbi nicht wirklich hochklassig Handball, sondern nur in der vierten französischen Liga, bei Dreux AC, westlich von Paris. Sein Klubtrainer ist sein Nationalcoach, also durfte Mvumbi mit zur WM, für die sich Kongo qualifizieren konnte, weil die IHF das Teilnehmerfeld auf 32 Länder aufgestockt hat. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erleben würde", sagt Mvumbi.

Gewonnen hat Kongo bei dieser WM noch nicht, doch Mvumbi vergrößert mit jedem Auftritt seine Fangemeinde. Manch einer lacht bloß über sein Gewicht, über Mvumbis Trikot, das nicht richtig sitzt, weil es so spannt; die meisten aber sind ernsthaft baff, wie flink Mvumbi trotz seiner Kolosshaftigkeit auf den Beinen ist. Und nun hat sich sogar Shaquille O'Neil gemeldet, der legendäre US-Basketballer, der es mit einer ganz ähnlichen Statur (150 Kilo, Schuhgröße 60) zu Weltruhm und vier NBA-Titeln gebracht hat. "Man sagt, dass du der Shaq des Handballs bist. Was geht?", fragt O'Neil in einer Videobotschaft, die er an Mvumbi geschickt hat.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Zu viel für den bis vor wenigen Tagen völlig unbekannten Kreisläufer aus der vierten Liga. "Ich glaube es nicht, mein Idol, ein Traum wird wahr", antwortet Mvumbi bei Instagram: "Ich verstehe noch gar nicht, was eigentlich passiert."

Und die Sache mit seiner Statur? Mvumbi sieht es locker. Ja, er sei halt dick. "Niemand ist perfekt", sagt Mvumbi. Aber es gibt auch nicht viele Leute auf der Welt, die eine persönliche Videobotschaft von Shaq erhalten.