25. Januar 2019, 09:52 Uhr Florian Kehrmann "Die Jungs sind in der Lage, ihre eigene Geschichte zu schreiben"

Der Weltmeister von 2007 spricht über das Gefühl, bei einer Heim-WM zu spielen und erklärt, warum Patrick Wiencek für ihn bislang der wertvollste Spieler des Turniers ist.

Interview von Klaus Hoeltzenbein

SZ: Herr Kehrmann, beim WM-Hauptrundenspiel gegen Kroatien sah man Sie in Köln auf der Tribüne, wie Sie bei deutschen Toren die Faust reckten. Sind Sie der erste Fan dieser Mannschaft?

Florian Kehrmann: Nicht der erste, sondern mittlerweile einer von mehreren Millionen in Deutschland. Natürlich bin ich, da ich weiter im Handball tätig bin, sehr nah dran. Mit manchen Spielern, die tragende Rollen in der Mannschaft innehaben, habe ich noch gespielt. Das Spiel war sehr emotional, dann kommen solche Gesten.

Sie sind demnach nicht der abgeklärte Bundesliga-Coach des TBV Lemgo, der das Ganze eher analytisch beobachtet?

Die deutschen Spiele sehe ich eher als Fan und mit viel Freude - die anderen Spiele eher analytisch.

Mit wem haben Sie zusammengespielt?

In der Nationalmannschaft mit Uwe Gensheimer, mit Martin Strobel sehr, sehr lang in Nationalmannschaft und Verein, mit Hendrik Pekeler und Finn Lemke. Ich hatte Hendrik und Finn auch noch sehr lange in Lemgo als Trainer.

Inwiefern erinnert Sie das, was Sie jetzt beobachten, an Ihren eigenen Titelgewinn bei der WM 2007?

Man sollte nicht immer vergleichen. Aber natürlich gibt es Parallelen: Die Hauptrunde war wie damals in Köln, die aktuelle Mannschaft kommt auch über die Emotionen und ihre Teamleistung, weniger über die Einzelspieler. Auch sie waren vor der WM nicht Hauptfavorit, sondern einer von vielen, die was erreichen können. Damals, vor zwölf Jahren, haben wir unsere Geschichte geschrieben. Die Jungs sind in der Lage, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Florian Kehrmann kennt die Belastungen und Verletzungen im Handball. Kurz vor der WM 2007 brach er sich die linke Mittelhand. (Foto: dpa)

Auch Bundestrainer Christian Prokop hebt immer wieder heraus: Er habe nicht diese ein, zwei Spieler, die das Turnier alleine durchziehen und entscheiden können. Er habe die Breite im Kader: Immer springt ein anderer in die Bresche, deshalb sei die Mannschaft auch ein Stück weit unberechenbar.

Ja, so war zum Beispiel gegen Island Paul Drux derjenige, der mit seiner individuellen Klasse dem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Oder Fabian Wiede gegen Kroatien, das Spiel hat er vorne mit seinen Aktionen entschieden. Er macht gerade den Sprung vom großen Nachwuchstalent zum großen Entscheider in der Mannschaft. Man sieht aber auch, dass erfahrene Kräfte wie Steffen Weinhold oder Martin Strobel - bis zu seiner tragischen Knieverletzung - sehr wichtige Säulen sind. Der Einzige, der mir ein bisschen zu kurz kommt, ist Patrick Wiencek. Er ist für mich mit Abstand der wichtigste Spieler bei Deutschland.

Warum?

Weil er der Fels in der Brandung ist. Er schafft es, in der Abwehr ganz viele Ballgewinne zu erzwingen. Er schafft es, Zeichen zu setzen, und mit Aggressivität und Emotionen das Publikum mitzunehmen. In allen Spielen. Er ist für mich, bis jetzt, von den Deutschen der MVP.

Der Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler. Diese Auszeichnung wird auch nach jedem Spiel vergeben. Uwe Gensheimer oder am Mittwoch nach dem Spanien-Spiel Fabian Böhm wurden derart herausgehoben. Wiencek noch nicht, der Motivator, der Cheerleader ...

... nein, nein, da geht es nicht um Cheerleading. Ihm nimmt man diese Emotion ab. Es gibt ja viele, die Emotionen zeigen, jubeln, aber bei ihm ist das authentisch. Er ist voll im Turnier. Warum sind die Deutschen erfolgreich? Wer sich hinstellt und sagt, wir spielen so einen tollen Angriff, der hat von Handball keine Ahnung. Wir sind erfolgreich über die Abwehr! Hendrik Pekeler spielt hinten ein starkes Turnier, aber Wiencek hat noch mal dieses emotionale Plus. Alle gucken auf ihn. Aber warum stellt man dann nicht den wichtigsten Abwehrspieler heraus? Der ist der wichtigste Mann. Zurzeit der beste Abwehrspieler des Turniers. Mit Abstand.

Ohne Pekeler, seinen Konterpart, ist dieses Abwehrbollwerk nicht denkbar. Aber Pekeler verzieht oft keine Miene.

Ja, aber ich kenne ihn auch schon sehr lange. Und in manchen, den wichtigen Szenen sieht man dann schon, dass das ein brodelnder Vulkan ist. Wenn wir Weltmeister werden sollten, können wir uns auch beim THW Kiel bedanken, weil sie Hendrik vor dieser Saison zurückgeholt haben. Und jetzt haben wir mit Wiencek und Pekeler diesen Innenblock, der im Verein zusammenspielt. Das bringt ganz andere Automatismen, als wenn man das nur in der Nationalmannschaft trainiert. Genauso profitieren wir davon, dass Steffen Fäth, Fabian Wiede und Paul Drux zwei, drei Jahre bei den Füchsen Berlin zusammengespielt haben, auch wenn Steffen jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man für solche Turniere eine gewisse Blockbildung braucht. Die individuelle Klasse haben wir nicht, wir leben jetzt auch von diesen Blocks.

Auf diese Blöcke hört jetzt sogar der Trainer. Auffällig ist, dass Bundestrainer Christian Prokop den Spielern inzwischen mehr Vertrauen entgegenbringt. Anders als noch bei seinem ersten Turnier, der EM 2018 in Kroatien. Heute hört man ihn via Richtmikrofon in den Auszeiten auch schon mal Sätze sagen wie: "Jungs, was wollt ihr spielen?"

Das ist aber auch die Entwicklung im Handballsport: Wir brauchen keine Trainer, die nur Anweisungen und Befehle geben: Macht das! Tut das! Sondern solche, die die Spieler dahin bringen, selbst ihre Entscheidungen zu treffen.

Prokop stand nach seinem ersten Turnier als Bundestrainer vor der Entlassung. Wie erklären Sie seinen Wandel?

Er war ja, obwohl er zuvor schon ein bisschen in der Bundesliga trainiert hatte, als er anfing, kein supererfahrener Trainer. Und er fing damals an mit der Perspektive: Wir spielen in einem Jahr diese WM zu Hause! Die Dimension war vielleicht ein bisschen zu ungewohnt und zu groß. Da neigt man als nicht so Erfahrener eher dazu, zu überpowern und viel zu verändern. Und er hat, glaube ich, jetzt festgestellt, dass es eher Sinn macht, das System zu spielen, das man mit diesen Spielern am besten spielen kann. Bei seinem ersten Turnier hatte er sein System, und er wollte halt mit den Leuten, die da sind, sein System spielen. Und das geht nicht oft gut.

An diesem Freitag folgt das Halbfinale gegen Norwegen. Was kann besser werden?

Ich glaube, wir brauchen den schnellen Gegenstoß, da haben wir noch Potenzial. Und wir haben im Angriffsspiel noch Potenzial. Was wir gut machen: Wir spielen zwar oft sehr gemächlich, müssen uns die Tore auch hart erkämpfen, aber wir machen wenig technische Fehler.

Als Prokop nur einen Rechtsaußen nominierte, haben Sie ihn verteidigt. Nur die Position von Patrick Groetzki ist im Team ja bloß einfach besetzt. Wie haben Sie damals bei der WM 2007 auf derselben Position gespielt? Auch alleine?

Ja, eigentlich schon. Christian Zeitz war zwar im Rückraum, konnte aber auch rechts außen helfen. Wir hatten aber auch nur 14 Spieler und nicht 16 wie heute im Kader. Ich würde die Entscheidung von Christian immer noch verteidigen. Ich glaube, dass Patrick Groetzki die Qualität hat, dass er im Halbfinale oder im Finale eine richtig starke Leistung bringen kann. Er ist kein unerfahrener Spieler, der den Kopf in den Sand steckt, wenn was schiefgeht, und dann nicht rauskommt. Er wird rückblickend dann nicht der überragende, entscheidende Spieler des Turniers sein, aber wenn es darauf ankommt, den letzten Ball reinzuwerfen, dann macht er das.