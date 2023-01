Von Ralf Tögel, Kattowitz

Die deutschen Handballer sind mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die 28. Weltmeisterschaft in Polen und Schweden gestartet. Beim 31:27-Sieg gegen Katar in der mit 2500 Zuschauern spärlich besetzten Spodek-Arena in Kattowitz bestätigte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason zwar den guten Eindruck, den sie in den vergangenen Wochen hinterlassen hat - allerdings nur phasenweise, nicht über die vollen 60 Minuten.

In den vergangenen Jahren konnte die Mannschaft Katars mit ihrem spanischen Trainer Valero Rivera das deutsche Team mehrmals ärgern, auch bei großen Turnieren - diesmal nicht. Bundestrainer Gislason war trotzdem nicht zufrieden. "Wenn wir auch das nächste Spiel gewinnen wollen, müssen wir kontinuierlich unser Level halten", sagte der Isländer anschließend: "Das haben wir heute nicht so richtig geschafft."

Auch Juri Knorr, mit acht Treffern erfolgreichster Schütze, erklärte: "Wir müssen uns ankreiden lassen, dass wir bis zum Schluss Druck hatten. Viele Dinge sind noch noch nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten." Die Mannschaft habe es "unnötig spannend gemacht", sagte auch Patrick Groetzki.

Zur Pause führte das deutsche Team mit fünf Treffern - trotzdem wird es noch einmal eng

Eine spannende Frage war ja, wie Knorr sich auf dem Spielfeld in die Rolle des Anführers einfinden würde. Zwar hat der 22-Jährige, der jüngste Profi im deutschen Kader, bereits bei der WM 2021 im Januar und den Olympischen Spielen in Tokio einige Erfahrung gesammelt, musste aber bei den kontinentalen Titelkämpfen 2022 in Ungarn und der Slowakei aussetzen. Schon dort war er von Bundestrainer Gislason als leitende Kraft auf dem Parkett vorgesehen, weil sich Knorr aber nicht impfen lassen wollte und damit die Auflagen des Weltverbandes IHF nicht erfüllte, hatte er in Bratislava gefehlt.

Ein verlorenes Jahr? Offenbar nicht, denn der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen war der bestimmende Akteur auf dem Parkett. Knorr strahlte Torgefahr aus, spielte kluge Pässe an den Kreis, bestimmte das Tempo: Er war der so lange vermisste deutsche Spielgestalter von internationaler Klasse. Und ein weiteres Stilmittel, dass der deutschen Auswahl in den vergangenen Turnieren abhanden gekommen war, funktionierte wie zu besten Zeiten: der Tempogegenstoß. Entweder überrannten die Deutschen den Gegner mit einer wuchtigen zweiten Welle, oder die Außen bekamen millimetergenaue Pässe von Torhüter Andreas Wolff. Wolff parierte auf sehr hohem Niveau und war damit ein weiterer Faktor im Spiel der Deutschen.

Folgerichtig ging die DHB-Auswahl mit einem beruhigt wirkenden 18:13-Vorsprung in die Kabine, der nur die Frage hinterließ, warum die klar überlegene Mannschaft nicht noch deutlicher vorne lag. Auch hierauf fand das deutsche Team eine Antwort, die Trainer Gislason indes nicht so gut gefallen dürfte: Immer wieder streute das Team schlampige Aktionen ein, sei es ein unvorbereiteter Wurf, eine vergebene Großchance, ein technischer Fehler oder Aussetzer in der Abwehr. Und plötzlich waren die Katarer neuneinhalb Minuten vor dem Ende auf 25:26 herangekommen.

Das Nationalteam verlor in dieser Phase völlig die Linie. Katar deckte zusehends ruppiger, die deutschen Angreifer fanden nur noch selten schlüssige Antworten. Philipp Weber schließlich und Jannick Kohlbacher erlösten ihre Mannschaft mit zwei wichtigen Treffern, siegbringend allerdings war der Mann im gelben Trikot: Torhüter Wolff. Er parierte mehrere völlig freie Würfe der Katarer, ehe er mit einer Blessur vom Platz humpelte. "Andi hat gesagt, dass seine Wade sich zuzieht", sagte Gislason, "wir haben ihn rausgenommen, damit es keine Zerrung gibt." Die Hoffnung ist, dass Wolff bis zum zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Serbien wieder fit ist.