Von Ralf Tögel

Bislang war es meist das deutsche Team, das ein paar Minuten benötigte, um seinen Rhythmus zu finden. Nicht so beim ersten Auftritt in der riesigen Tele2-Arena in Stockholm: im Spiel um den Einzug in die Partie um den fünften WM-Rang zwischen Deutschland und Ägypten. Nur wenige Besucher waren in die 30 000 Zuschauer fassenden Halle gekommen und wurden Zeuge des Blitzstarts der deutschen Auswahl, bei der von Beginn an nahezu alles nach Wunsch klappte: Juri Knorr führte gekonnt Regie und traf mit verdeckten Hüftwürfen. Die Rückraumspieler Kai Häfner und Julian Köster fanden zu ihrer Torgefährlichkeit zurück, und die Kreisläufer Johannes Golla und Jannik Kohlbacher waren dankbare Abnehmer und Verwerter feiner Anspiele. Zur Pause führte Deutschland 17:14 - was angesichts der Überlegenheit zu wenig war.

Auch nach dem Wechsel spielte das junge Team konzentriert und effektiv, lag 15 Minuten vor dem Ende scheinbar uneinholbar mit acht Treffern (27:19) vorn, ehe es sich einmal mehr einen dieser unerklärlichen kollektiven Aussetzer leistete. Fünf Treffer in Folge kassierten die Deutschen und brachten den Gegner so wieder ins Spiel. Mit etwas Glück zitterte sich das DHB-Team in die Verlängerung (30:30). Letztendlich durfte es sich beim erneut überragenden Torhüter Andreas Wolff bedanken, der den 35:34-Sieg ins Ziel dann rettete. "Wir haben unser Ziel erreicht. So wie das Spiel gelaufen ist, können wir aber nicht zufrieden sein", sagte Kapitän Golla.