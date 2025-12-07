Auch im bedeutungslosen letzten Hauptrundenspiel gegen Spanien haben sich die deutschen Handballerinnen ihre Gier bewahrt. Dank einer erneut starken Abwehrarbeit und der glänzend aufgelegten Katharina Filter im Tor behielt die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) in der mit 10 522 Zuschauern ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle gegen den WM-Zweiten von 2019 aus Spanien mit 29:25 (13:10) die Oberhand.

Nun fiebert das Team dem Viertelfinale am Dienstag (17.15 Uhr) entgegen, das live im ZDF übertragen wird. Der Gegner wird am Sonntagabend im direkten Duell zwischen Europameister Norwegen und Brasilien ermittelt. „Das wird ein Big Game. Der Weg ins Halbfinale ist vorgezeichnet“, sagte Rückraumspielerin Emily Vogel nach dem Sieg zum Hauptrundenabschluss gegen die Spanierinnen. Kapitänin Antje Döll sprach von einer „super Chance“ und dem größten Spiel ihrer Karriere. Und Abwehrchefin Xenia Smits nannte das K.-o.-Spiel im Free-TV eine „Riesenmöglichkeit für den deutschen Frauenhandball“.

Das Viertelfinale wird vom ZDF übertragen, dann Halbfinale und Endspiel würde in der ARD laufen

Sechs Spiele, sechs souveräne Siege lassen Spielerinnen, Trainerteam und Fans gleichermaßen von der ersten Medaille bei einem großen Turnier seit WM-Bronze 2007 träumen. Der Glaube sei „unnormal groß“, berichtete Vogel, entsprechend groß sei die Zuversicht für die Ausschlussrunde, wie Kapitänin Döll bestätigt: „Ich habe ein Gefühl, das hatte ich vor noch keinem anderen Turnier. Wir haben uns extrem viel Selbstvertrauen erarbeitet. Jeder bringt seine Leistung und ist zu 100 Prozent da und bereit. Das Gefühl in dieser Mannschaft ist nicht vergleichbar mit den Gefühlen zuvor“, berichtete die 37-Jährige.

Nicht zu Unrecht, viele halten diese deutsche Auswahl für die beste seit langer Zeit. Die Abwehr um die aggressive Aimée von Pereira lässt wenig zu, Torhüterin Katharina Filter ist der gewohnt starke Rückhalt. Die jungen Spielerinnen haben eingeschlagen, das Tempospiel ist deutlich verbessert, auch wenn das Spiel gegen Spanien phasenweise von einigen Fehlern im Abschluss geprägt war. Am Ende bestand man den Stresstest, wie Bundestrainer Markus Gaugisch das letzte Hauptrundenspiel betitelt hatte, souverän.

Der Handball begeistert auch die Fans, die Hallen sind voll, die Partie gegen Spanien sahen so viele Zuschauer wie nie zuvor ein Pflichtspiel der deutschen Frauen im eigenen Land. Und am Dienstag wird die Bühne noch größer – nicht in der Dortmunder Westfalenhalle, sondern vor den Bildschirmen. Erstmals bei dieser WM läuft ein Spiel im Free-TV. Bislang waren die Partien ausschließlich beim Streaming-Dienst Sporteurope.TV zu sehen. Ein mögliches Halbfinale und Finale würde dann die ARD übertragen.