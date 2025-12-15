Dem Vernehmen nach hat Markus Gaugisch für seine nahe Zukunft drei Optionen. Erstens: Bundestrainer der deutschen Handballerinnen bleiben. Zweitens: Als Klubtrainer in die Männer-Bundesliga wechseln. Oder drittens: Zum nächsten Schuljahr als Deutsch- und Sportlehrer ans Karl-von-Frisch-Gymnasium im schwäbischen Dußlingen zurückkehren. Letztere Option erscheint am unwahrscheinlichsten für einen Handballtrainer, der die deutsche Auswahl nach 18-jähriger Leidenszeit in ein WM-Finale und zur Silbermedaille geführt hat.