Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben: Als die deutschen Handballerinnen aus der Kabine zur zweiten Halbzeit des letzten Vorrundenspiels aufs Feld kamen, wurden sie mit Applaus begrüßt. Viola Leuchter klatschte auf ihrem Weg zurück aufs Parkett noch ein paar Fans in den vorderen Rängen ab, ehe die Referees das Spiel wieder anpfiffen. Was war da in der Stuttgarter Porsche-Arena geschehen, das eine derartige Sympathiebekundung hervorrief? Will man es nüchtern formulieren, so haben die deutschen Handballerinnen ihr letztes Vorrundenspiel der Heim-WM gegen Serbien unerwartet deutlich 31:20 gewonnen und fahren als Gruppenerster mit dem Maximum von vier Punkten (die Zähler aus den Partien gegen ebenfalls qualifizierte Gegner aus der Vorrunde werden mitgenommen) zur Hauptrunde nach Dortmund.

Dieses Fazit aber würde den drei Partien des deutschen Teams in der mit 5527 jeweils ausverkauften Halle nicht gerecht. Drei Spiele, drei Siege, 32:25 gegen Island, 38:12 gegen Uruguay und nun der Triumph gegen die bis dahin ebenso zweimal siegreichen Serbinnen. Andreas Michelmann hatte vor dem Turnier erklärt, dass der Deutsche Handballbund (DHB) eine Million Euro in diese Weltmeisterschaft investiert. Das große Rad soll gedreht werden, erklärte der DHB-Präsident, sprach von forcierter Nachwuchsarbeit in Stützpunkten, seiner Enttäuschung, dass die öffentlich-rechtlichen Medien nicht mitmachen würden, und, dass man mit diesem Turnier eine einmalige Chance habe, den Frauenhandball ins Rampenlicht zu rücken. Die Tagegelder der Frauen sind erstmals so hoch wie bei den Männern, für den Turniersieg wurde die Rekordsumme von 425 000 Euro ausgelobt. Und Michelmann weiß, dass all das nur funktioniert, wenn die Leistungen und vor allem die Ergebnisse stimmen, weshalb er recht deutlich gemacht hat, dass sich der DHB schon den Einzug unter die letzten Vier wünscht.

Das nämlich war in den vergangenen Jahren in großen Turnieren nicht gelungen, die letzte Medaille datiert aus dem Jahr 2007, Bronze bei der WM in Frankreich. Beste Torschützin damals war die Linkshänderin Grit Jurack, und nun stand in der Arena eine Spielerin auf dem Feld, die mit ihren wuchtigen Würfen aus dem rechten Rückraum an sie erinnerte. Die 21-jährige Viola Leuchter ist eine dieser neuen Generation, die nicht nur Trainer Markus Gaugisch das Gefühl vermittelt, dass es wieder etwas werden kann mit Edelmetall.

Die Mischung stimmt: Die Jungen spielen unbelastet auf, die Routiniers bringen die erwarteten Leistungen

Neben Leuchter fallen hauptsächlich die Debütantinnen Aimée von Pereira, 25, und Nieke Kühne, 21, sowie Nina Engel, 22, auf. Gegen Serbien waren von Pereira und Kühne Stützen in der Abwehr, ließen die gegnerischen Angriffe immer wieder ins Leere laufen oder blockten deren Würfe. Kühne und Engel sind neben Leuchter, die in der Startformation gesetzt ist, zudem wichtige Alternativen im Rückraum, strahlen im Angriff viel Torgefahr aus. Diese Alternativen machen das Team flexibel und schwer ausrechenbar. Natürlich wird das Ziel Halbfinale ohne die etablierten Kräfte wie Emily Vogel, Xenia Smits, Antje Döll oder Alina Grijseels in Bestform nicht zu erreichen sein. Aber die Vorrunde hat gezeigt, dass es eminent wichtig ist, die etablierten Spielerinnen zu entlasten.

„Es ist schön zu sehen, wie cool und unbelastet sie aufspielen“, sagt Vogel über ihre jungen Teamkolleginnen, „individuell haben sie sowieso alle was drauf“. Die Mischung aus arrivierten und nachrückenden Spielerinnen stimme einfach, so Anführerin Vogel, „das ist unser großes Plus in diesem Jahr“. Von Pereira bestätigte dies: „Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, das macht uns stark, wir haben sehr viel Freude im Team, es macht einfach Spaß.“ Selbiger kam den Serbinnen in diesem ersten Härtetest für die Deutschen schnell abhanden.

In der ersten Halbzeit wurden sie an die Wand gespielt, was zusehends zu Frustfouls und Zeitstrafen führte. Zur Halbzeit führte Deutschland nach einem Galaauftritt bereits 17:10, fortan spielten die Gegnerinnen zusehends ruppig. Das deutsche Team begegnete dieser harten Gangart insbesondere in der Abwehr wirkungsvoll. Es eroberte immer wieder den Ball, der dann von Toptorschützin Antje Döll, die mit acht Treffern auch das Prädikat der besten Spielerin der Partie erhielt, und Alexia Hauf (vier Tore) per Konter verwertet wurde.

Das ist das Spiel, das sich Gaugisch vorstellt: Ballgewinne aus einer aggressiven Abwehr vor der starken Katharina Filter im Tor, schnell umschalten und leichte Gegenstoßtore. Außerdem gefiel dem Trainer, dass „wir auch giftig spielen können“, womit er auf die Härte der Partie anspielte. „Es ist toll zu sehen, wie die Mannschaft all das umsetzt, was wir lange und oft trainiert und besprochen haben.“ Jede Spielerin trage so zum großen Ganzen bei: „Die Mannschaft ist gierig.“ Man habe sich in „einen Flow gespielt“, befand auch Emily Vogel, der Zusammenhalt sei enorm, das könne sie weit tragen.

Es werde sich„ alles auf dieses eine Spiel zuspitzen“: Damit meint Bundestrainer Markus Gaugisch das Viertelfinale. (Foto: Jürgen Kessler/Imago)

Optimistische Prognosen verkneifen sich die Protagonisten dennoch, Gaugisch weiß sehr genau, dass sich alles „auf dieses eine Spiel zuspitzen wird“. Damit spricht der Bundestrainer vom Viertelfinale, die Hauptrunde dürfte kein Problem werden. Dann wird es gegen einen der vier großen Gegner gehen: Frankreich, Norwegen, Dänemark und Schweden haben meist die Medaillen unter sich ausgemacht, die Niederländerinnen rechnen sich ebenfalls große Chancen aus. „Wir werden uns jetzt nicht zurücklehnen“, versprach Gaugisch, und: „Wir werden uns auf dem Spielfeld zerfetzen.“