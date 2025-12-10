Der Handball-Hansdampf Bob Hanning war mal Vizepräsident des Deutschen Handballbunds. Er hat schon damals ungern ein Blatt vor den Mund genommen. Die Auftritte der Frauen-Nationalmannschaft nannte Hanning „ein Rumgegurke“, als er vor der Heim-Weltmeisterschaft im Dezember 2017 verkündete: „Das ist die letzte Chance für den deutschen Frauenhandball – wenn wir da wieder nur Siebzehnter werden, können wir den Laden abschließen.“ So fatalistisch wurde nie zuvor und nie mehr danach über den deutschen Frauenhandball gesprochen.
Kommentar von Ulrich Hartmann, Dortmund
Die DHB-Frauen wähnen sich bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft schon am Ziel – auch die TV-Präsenz wird künftig wachsen. Doch für einen nachhaltigen Boom braucht es Edelmetall.
