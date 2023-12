Deutschlands Handballerinnen haben das bittere Viertelfinal-Aus bei der WM in Skandinavien gut weggesteckt und ihr erstes Platzierungsspiel mühelos gewonnen. Zwei Tage nach der Klatsche gegen Schweden setzte sich die DHB-Auswahl am Freitag gegen Tschechien 32:26 (14:12) durch und spielt am Sonntag um Platz fünf. Mögliche Gegner zum WM-Abschluss sind die Niederlande oder Montenegro. Beim Sieg über Tschechien war Viola Leuchter mit sechs Treffern beste deutsche Werferin. Der Erfolg vor gerade einmal 200 Zuschauern war wichtig, um sich für das Olympia-Qualifikationsturnier im Frühjahr eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Das Ticket für das Turnier hatte sich das DHB-Team mit dem Einzug ins WM-Viertelfinale gesichert.