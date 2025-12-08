Bundestrainer Markus Gaugisch hat keine Kristallkugel. Er legt auch keine Karten, schwingt kein Pendel und liest nicht aus dem Kaffeesatz. Trotzdem hat er schon vor Wochen gewusst, welche Bedeutung der 9. Dezember 2025 für den deutschen Handball der Frauen haben würde. Als der Spielplan für die Weltmeisterschaft feststand, wies das Tableau das Viertelfinalspiel QF3 für den 9. Dezember in der Dortmunder Westfalenhalle aus. Gaugisch war sich ganz sicher, dass seine Mannschaft nach drei Vorrunden- und drei Hauptrundenspielen dieses Viertelfinale erreichen würde. Und er war darüber hinaus überzeugt davon, dass es in diesem Spiel für das Nationalteam darum gehen würde, einen 17 Jahre alten Bann zu brechen und erstmals seit 2008 wieder ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft einzuziehen. Also hat Gaugisch schon vor Wochen geweissagt: „Es läuft für uns auf dieses entscheidende Viertelfinale hinaus – dann müssen wir unsere beste Leistung zeigen: High End in Dortmund!“

Jetzt ist der entscheidende Tag gekommen. An diesem Dienstag spielen die deutschen Handballerinnen im Viertelfinale QF3 (17.15 Uhr, ZDF) vor etwa 10 000 Besuchern in der Westfalenhalle und Millionen Fernsehzuschauern gegen Brasilien um den Einzug ins Halbfinale. Ein historisches Spiel an einem historischen Ort. Erst vergangene Woche kürte der Deutsche Handballbund diese Halle hochoffiziell zur „Kultstätte des deutschen Handballs“. Der Vorstandsvorsitzende Mark Schober sagte über die Partie gegen Brasilien: „Dieses Viertelfinale in der Dortmunder Westfalenhalle ist das größte Heimspiel für den deutschen Frauenhandball seit der Heim-WM 1997.“

„Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann sind wir keinen Schritt weiter als in den letzten Jahren“, sagt Xenia Smits

Ach, du liebe Zeit! Diese Stilisierung zum bedeutendsten Frauenhandball-Länderheimspiel seit 28 Jahren an einer Kultstätte und live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist nicht gerade die entspannteste Voraussetzung für eine Mannschaft, die in jüngerer Vergangenheit in solchen Alles-oder-nichts-Spielen oft die Nerven und stets die Spiele verloren hat. Seit 2013 sieht die Bilanz so aus: Das Aus ereilte das Team bei sechs Weltmeisterschaften in einem ultimativen Hauptrundenspiel, in je zwei Achtelfinal- sowie in drei Viertelfinalspielen, außerdem auch bei den Olympischen Spielen 2024 in einem Viertelfinale. Das macht binnen zwölf Jahren sieben verlorene Alles-oder-Nichts-Spiele bei Olympia und WM – je zweimal gegen Norwegen und Dänemark sowie gegen Schweden, Spanien und Frankreich.

Und doch scheint diesmal alles anders zu sein. Es herrscht kollektive Zuversicht, dass der Sieg gelingt, weil die Mannschaft alle drei Vorrunden- und alle drei Hauptrundenspiele mit mindestens vier Toren Vorsprung gewonnen hat. Zudem gehört der Gegner Brasilien nicht zum Reigen der absoluten Spitzennationen Norwegen, Frankreich und Dänemark. „Der Glaube ist unnormal groß“, sagt Rückraumspielerin Emily Vogel, 27. Die Erwartungen, das bedeutendste Länderspiel seit 28 Jahren an der Kultstätte des deutschen Handballs zu gewinnen, sind riesig. Und das ist nicht ungefährlich.

Umso mehr versucht Trainer Gaugisch, die belastenden Faktoren eines solchen Spiels zum Wohle seiner Handballerinnen auszublenden. Sie sollen nicht die Gefahr des Scheiterns sehen, sondern die Chance auf einen emotionalen Triumph, der sie ins Halbfinale am Freitag in Rotterdam sowie in ein Medaillenspiel am Sonntag ebendort führen kann. „Es ist kein Druck, sondern eine Freude, dieses Viertelfinale zu spielen“, sagt Gaugisch. Er spricht deshalb von einer „Ehre, vor heimischem Publikum in dieser Halle und zusammen mit ganz Handball-Deutschland solch ein Spiel zu haben“. Zumal sein Team die Gegnerinnen kennt. Im Juli 2024 hat die Auswahl zwei Testspiele gegen Brasilien bestritten: Erst verlor sie in Dortmund 31:36, dann folgte ein 27:20-Sieg in Stuttgart.

Für die Spielgestalterin Alina Grijseels, 29, vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist dieses Viertelfinale „ein doppeltes Heimspiel“, wie sie sagt. „Wir haben schon in den ersten sechs WM-Spielen Werbung für den Frauenhandball gemacht, aber natürlich hätten wir noch mal eine höhere Aufmerksamkeit, wenn wir ins Halbfinale kämen.“ Die Rückraum- und Abwehrspezialistin Xenia Smits, 31, strahlt pure Zuversicht aus, sie weiß aber auch: „Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann sind wir keinen Schritt weiter als in den letzten Jahren – und das, obwohl wir hier eine überragende Vor- und Hauptrunde gespielt haben.“ Die Ausnahmespielerin vom französischen Champions-League-Klub HB Metz denkt auch an künftige Generationen, wenn sie über die Relevanz dieses Spiels spricht: „Ein Halbfinale wäre genau das, was der Frauenhandball in Deutschland braucht und was all die jungen Mädels, die Handball spielen, sehen wollen.“ Ein Sieg gegen Brasilien, sagt Xenia Smits mit leuchtenden Augen, „wäre eine Riesenmotivation für all jene, die nach uns kommen“.