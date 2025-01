Streng genommen war dies eine Kritik an sich selbst, denn es war Gislason, der Semper lange draußen gelassen hatte bei diesem Turnier. In den ersten Vorrundentagen in Herning wurde der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig von Muskelproblemen gebremst; anschließend saß Semper, 27, mehrere Partien als erster Nicht-Kader-Spieler auf der Tribüne auf dem Sitzplatz neben Sportvorstand Ingo Meckes. Fit, aber nicht spielberechtigt.

Handball-WM : Deutschland macht das Viertelfinale klar Nach hypernervösem Beginn gewinnen die deutschen Handballer 34:27 gegen Außenseiter Italien – und ziehen zum Viertelfinale nach Oslo um. Dort droht ein weitaus stärkerer Gegner. Von Carsten Scheele

Es ist mitunter schwierig, wenn Handballer mitten im Turnier ihren Einstand geben. Weil die gesamte Mannschaft im Rhythmus ist, den der Neuling erst aufnehmen muss. Bei Semper lief es nahezu optimal: In der 36. Minute wurde er eingewechselt, 112 Sekunden später hatte er sein drittes Tor erzielt. Semper machte einfache Dinge: anlaufen, hochsteigen, reinwuchten. In der Klarheit seiner Aktionen tat Semper dem Spiel gut. „Er kam mit dem Tempo und dem Selbstvertrauen rein, das wir genau da gebraucht haben“, lobte Kapitän Johannes Golla.

Es war die Phase, in der der Vorsprung auf beruhigende fünf, sechs Treffer anwuchs. Er sei „sehr zufrieden, wie es gelaufen ist“, sagte Semper, der insgesamt fünf Tore erzielte: „Ich habe die letzten vier, fünf Spiele mein Glück angesammelt. Jetzt konnte ich alles verwenden und reinschmeißen.“

Auch Nils Lichtlein überzeugt, er könnte noch wichtig werden, falls Juri Knorr länger ausfällt

Semper ist ein hoch veranlagter Spieler, den schwere Verletzungen (unter anderem zwei Kreuzbandrisse) immer wieder massiv ausgebremst haben. Er galt als natürlicher Nachfolger von Steffen Weinhold und Kai Häfner im rechten Rückraum; ehe Renars Uscins kam, der bei Olympia in Paris einen steilen Aufstieg erlebte, als Semper mal wieder verletzt zu Hause bleiben musste. Seit seinem ersten Länderspiel im Oktober 2018 hat es Semper erst auf wenig mehr als 20 Einsätze fürs Nationalteam gebracht. Mehrere große Turniere verpasste er. Irgendwas war immer.

Gislason wollte allerdings nicht nur Semper loben. Es gab noch einen zweiten Mann, der bislang nicht viel gespielt hatte, gegen Italien aber entscheidend eingriff: Nils Lichtlein, 22. Dessen Tag hatte mit der Nachricht begonnen, dass er vom Mittelmann Nummer drei zur Nummer zwei befördert worden war. Weil Juri Knorr mit einem Infekt im Hotel bleiben musste, bekam zunächst Luca Witzke gegen Italien die Spielleitung aufgetragen. Und als dieser sich eine Halbzeit lang wenig glücklich abgemüht hatte, erhielt Lichtlein seine Chance.

Der Berliner, der 2023 zusammen mit Spielern wie David Späth oder Renars Uscins den U21-Weltmeistertitel gewann, gilt als supertalentierter Regisseur der Zukunft, der es bei Gislason im Nationalteam aber stets schwerer hatte als im Klub bei den Füchsen. Gislason sieht zwar Lichtleins große Veranlagung; er steht jedoch auf komplette Spieler, die er in Angriff und Abwehr einsetzen kann. Der im Teamvergleich eher schmächtige Lichtlein spielt meist nur im Angriff und wird für die Abwehr durch einen Teamkollegen ersetzt.

Doch jetzt durfte Lichtlein ran, und das deutsche Spiel gewann augenblicklich an Tempo. Der Linkshänder versteht es, das Angriffsspiel blitzschnell in die eine oder andere Richtung zu verlagern und rasant in die Lücken zu stoßen. Vier Treffer erzielte Lichtlein gegen die Italiener, er habe „sehr, sehr gut gespielt“, lobte Gislason.

So kommt der Isländer tatsächlich in den Genuss, in der zweiten WM-Hälfte von der Breite seines Kaders zu profitieren. In den ersten Spielen übertrug Gislason im rechten Rückraum die gesamte Verantwortung Uscins. Der gilt seit Olympia als erste Kraft auf seiner Position und spielte quasi durch, obwohl andere Linkshänder auf der Bank oder auf der Tribüne saßen. Uscins habe „einen sehr müden Eindruck gemacht“, erkannte Gislason nun und nahm den Hannoveraner für eine längere Zeit vom Feld. Semper nutzte seine Chance und dürfte fortan schneller eingewechselt werden, wenn Uscins mal schwächelt.

Am Samstag gegen Tunesien dürfen einige Vielspieler im Team eine Pause erhalten

Auch Lichtlein, der häufiger in der Mitte als im halbrechten Rückraum agiert, könnte wichtig werden in der K.-o.-Runde, die für das deutsche Team ab Mittwoch in Oslo gegen einen noch unbekannten Viertelfinalgegner beginnt. Gislason äußerte sich skeptisch, ob Juri Knorr bis dahin wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. So ein Infekt kann hartnäckig sein. Am Samstag im letzten Hauptrundenspiel gegen Tunesien (20.30 Uhr/ZDF) wird Knorr sicher draußen bleiben, auch Vielspieler wie Golla, Uscins oder Julian Köster sollten weniger Spielzeit erhalten. Das bedeutet eine neue Chance für Lichtlein und Semper, den Bundestrainer noch mehr von sich zu überzeugen.

Doch erstmal heißt es: durchatmen, Anspannung abschütteln. Der Einzug ins Viertelfinale ist perfekt, das Minimalziel bei der WM erreicht, all das nehme für das deutsche Team „endgültig den Druck raus“, sagte Lichtlein, „ab dem Viertelfinale kann alles passieren“. Wie weit es geht, würde Lichtlein gern austesten. Nicht von der Bank aus, sondern mitten im Geschehen.