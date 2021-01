Bei der knappen Niederlage gegen Ungarn offenbaren sich Defizite in der deutschen Abwehr. Vor den drei Spielen in der Hauptrunde ist der Druck nun groß.

Von Ralf Tögel

Ganz still saß Alfred Gislason auf einem der blauen Stühle am Spielfeldrand und beobachtete regungslos die vor Freude hüpfenden Ungarn. Ein paar Minuten vorher schien ihm noch jeder Gegentreffer einen Stromstoß durch den Körper zu jagen, so wie der Handball-Bundestrainer an der Auslinie zuckte und litt. Und dann musste der Isländer auch noch den denkbar schmerzhaftesten Ausgang dieser zum ersten Härtetest erhobenen Partie gegen die Magyaren hinnehmen: das 29:28 für Umgarn fiel vier Sekündchen vor Schluss.

Womit sich die Ausgangslage für die am Donnerstag mit dem Spiel gegen Spanien (18 Uhr, ZDF) beginnende Hauptrunde signifikant verschlechtert hat, eine weitere Niederlage kann sich die deutsche Auswahl nicht leisten, um die Chancen auf das Viertelfinale im realistischen Bereich zu halten.

Trainer Alfred Gislason bleibt noch etwas Arbeit

"Wir bekommen keinen Zugriff in der Abwehr, wir müssen die Chancen besser nutzen und die Fehlpässe abstellen", teilte der Isländer seinen Spielern eindringlich mit, als er sie nach 16 gespielten Minuten erstmals in einer Auszeit um sich versammelte. Es war bereits die passende Generalkritik an seiner Mannschaft, der man aus kämpferischer Sicht keinerlei Vorwurf machen konnte, die aber nicht in der Lage war, die vom Trainer angesprochenen Defizite nachhaltig abzustellen. Was indes wenig verwundern darf, Gislason ist ja mit einem Kader nach Ägypten geflogen, der sich ob der zahlreichen Absagen von Stammspielern in gewisser Weise noch in der Ausbildung befindet.

Mit Spielern wie Sebastian Firnhaber, der exemplarisch für die Mannschaft steht. Der Kreisläufer absolvierte gerade einmal sein viertes Länderspiel, wähnte sich bis dahin in einem wunderbaren Traum und bekam es nun erstmals mit einem Gegner von internationalem Format zu tun. Zusammen mit Johannes Golla, 23, der ebenfalls bislang nicht zu den Stammkräften zählte und seine erste WM spielt, soll der 26-Jährige den Innenblock bilden, traditionell das Prunkstück deutscher Auswahlen.

Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler waren für diese Rolle vorgesehen, das Kreisläuferduo des THW Kiel hat aber wegen der Corona-Pandemie verzichtet, wie auch Melsungens international erfahrener Abwehrchef Finn Lemke. Diese drei Akteure bilden für gewöhnlich ein weltweit gefürchtetes Abwehr-Trio, ausgebuffte Spieler, allesamt mit dem Innenblock-Gardemaß von mehr als zwei Metern Größe gesegnet.

Gegen Bence Banhidi am Kreis ist die deutsche Abwehr überfordert

So bekam es Firnhaber mit dem 2,06-Meter-Hünen Bence Banhidi zu tun, der ungarische Kreisläufer ist trotz seines Kampfgewichts von 120 Kilogramm beeindruckend flink. "Wir wussten schon, was da für ein Brecher auf uns zukommt", konstatierte Firnhaber zerknirscht, "aber wir haben ihn nicht in den Griff gekriegt." Was auch eine ambitionierte Aufgabe war, Banhidi spielt wie das Gros seiner Teamkollegen in der Champions League und zählt zu den derzeit Besten seines Fachs. Wenn er den Ball zu fassen bekam, wofür ihm meist eine seiner riesigen Pranken genügte, war er nicht mehr zu stoppen. Achtmal feuerte der Brecher aufs deutsche Tor, achtmal zappelte der Ball im Netz. Firnhaber versuchte ihn mit allen Mitteln zu stoppen, hing an dem ungarischen Wandschrank wie Lametta an einem Weihnachtsbaum und kassierte dafür zwei frühe Zeitstrafen.

Gislason wird dennoch weiter auf ihn setzen, zumal er die Qualitäten Firnhabers aus gemeinsamen Kieler Zeiten kennt. Von dort war Firnhaber nach Erlangen gewechselt, die Aussichten als dritte Kraft hinter Pekeler und Wiencek schienen ihm beim Meister nicht allzu rosig. Bei den Mittelfranken ist er in kurzer Zeit zum Nationalspieler gereift, wobei er auch von der Zusammenarbeit im Innenblock mit Petter Overby profitiert. Der Erlanger Teamkollege weilt ebenfalls in Ägypten, als Teil des Innenblocks der Norweger.

Detailansicht öffnen Philipp Weber brachte die DHB-Auswahl mit 26:25 in Führung, letztlich waren auch die fünf Treffer des Spielmachers zu wenig. (Foto: Mathias Bergeld/Imago)

Die Überforderung der deutschen Abwehr aber allein am Novizen festzumachen, wäre grundfalsch, denn sämtliche Abwehrkräfte kamen vor allem in der ersten Halbzeit meist einen Schritt zu spät. So warfen die ungarischen Rückraumspieler um den starken Dominik Mathe, der acht Treffer erzielte, immer wieder ungehindert aufs Tor, und der wieselflinke Spielmacher Mate Lekai konnte seinen kongenialen Partner am Kreis wiederholt einsetzen. Oder er flitzte mit einer schnellen Körpertäuschung selbst durch die Abwehr - wie beim Siegtreffer. Als Fabian Böhm für den wegen seiner beiden frühen Zeitstrafen von einer Disqualifikation bedrohten Firnhaber kam, wurde das Zusammenspiel mit Golla im Innenblock besser, vier Treffer in Serie brachten sogar den 14:15-Anschluss zur Pause.

In der zweiten Halbzeit steigert sich die DHB-Auswahl

Dank eines leidenschaftlichen Auftritts, guten Szenen im Angriff und einer gefestigten Abwehr, in der Firnhaber in der Schlussphase wieder mitwirkte, erarbeiteten sich die Deutschen sogar die Chance zum Sieg. Paul Drux brachte mit seiner Wucht und seinen drei Treffern viel Schwung von der Bank, Spielmacher Philipp Weber traf mit seinem fünften Tor in der nervenaufreibenden Schlussphase zum 26:25, Patrick Groetzki mit seinem einzigen Wurf eine Minute vor dem Ende zum 28:28. Mehr gelang nicht, weil zu viele Gelegenheiten verpasst wurden.

Trotz der Niederlage bleibt Hoffnung, dem so erfahrenen wie erfolgreichen Trainer ist zuzutrauen, dass er mit seiner ruhigen und zielstrebigen Arbeit die unerfahrene Truppe bis zur Partie gegen Spanien wieder aufzurichten weiß. Philipp Weber fand nach dem Spiel, dass man mit den Besten mithalten könne. Vielleicht eine ambitionierte Einschätzung, Ungarn hat zweifellos internationale Klasse, zur Weltspitze aber zählen eher die starken skandinavischen Teams aus Norwegen, Schweden und Dänemark, wie auch Kroatien, Weltmeister Frankreich oder Europameister Spanien. Die beiden weiteren deutschen Gruppengegner Brasilien und Polen dürften im Bereich von Ungarn liegen. Was ohnehin einerlei ist, wie Co-Trainer Erik Wudtke vor dem Spanienspiel erklärte: "Für das Viertelfinale müssen wir alle drei schlagen."