Von Ralf Tögel, Katowice

Als Bogdan Radivojevic nach fünf sehr souverän erzielten Toren von Rechtsaußen erstmals scheiterte und sich ungläubig mit der Hand gegen die Stirn schlug, war klar, dass es der Abend von Joel Birlehm werden würde. Der Torhüter der deutschen Handball-Nationalmannschaft war in dieser Phase von den serbischen Angreifern einfach nicht mehr zu bezwingen; auch den nächsten Versuch der Serben vereitelte der 25-jährige Schlussmann der Rhein-Neckar Löwen, dieses Mal scheiterte Nemanja Ilic vom Siebenmeterpunkt, es war ebenfalls sein einziger Fehlversuch, vorher hatte auch er fünf Mal sehr sicher verwandelt.

Zwölf Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen, und es war dringend nötig, dass Birlehm eine Parade nach der anderen zeigte. Denn die Serben lagen 30:32 in Rückstand und waren daran, die Partie zu drehen. Auch weil das deutsche Angriffsspiel, das über 50 Minuten so exzellent funktioniert hatte, nun ins Stocken geriet. Doch Birlehm stand den wuchtigen Bemühungen der Serben wie ein 1,96 Meter großer Fels im Weg. Am Ende rettete der Torhüter einen knappen 34:33-Sieg über die Zeit, der die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nicht nur vorzeitig in die Hauptrunde der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden befördert, sondern ihr auch die optimale Ausbeute von vier Punkten sichert.

Es war der erste große Auftritt Birlehms bei diesen Welttitelkämpfen, der Mannheimer wurde ja als Nummer zwei hinter Andreas Wolff von Bundestrainer Alfred Gislason nominiert. Entsprechend bescheiden gab er sich nach seiner Vorstellung: Er sei zunächst überrascht gewesen, überhaupt in den Kader berufen worden zu sein, erzählte er nach der Partie, aber "darauf habe ich mich seit dem 2. Januar mental und körperlich vorbereitet". Er könne seine Rolle als deutsche Nummer zwei schon "ganz klar einschätzen". Und wenn er das nächste Mal gebraucht werde, "versuche ich, es wieder so zu machen und der Mannschaft zu helfen. Ich bin ja kein Traumtänzer."

Vor der WM hatte Trainer Gislason noch den zweiten Anzug kritisiert, jetzt ist er stolz auf die Breite im Kader

So spricht einer, der keine Ansprüche formuliert und sich als Teil des Kollektivs versteht. Das ist die wohl größte Qualität dieses Kaders, dass sich jeder im Team dem großen Ziel unterordnet, welches bis dato das Erreichen des Viertelfinales ist. Und Birlehm hat nun seinen Teil dazu beigetragen, dass die Aussichten besser nicht sein könnten. Kapitän Johannes Golla, der wie immer unermüdlich in der Abwehr ackerte und fünf Treffer zum Sieg beisteuerte, formulierte es so: "Es ist super, wie die Mannschaft zusammensteht, wie wir uns gegenseitig pushen und unterstützen. Auch wenn man die Emotionen sieht, die nach gelungenen Aktionen von der Bank kommen." Egal wer aufs Spielfeld komme, er habe "immer das Gefühl, dass jeder alles reinwirft, das macht mich extrem stolz".

Bundestrainer Gislason hatte nach der Niederlage in der Vorbereitung gegen Island noch moniert, dass der zweite Anzug nicht passe. Und damit wohl den richtigen Anreiz gesetzt. Nun konstatierte er: "Wir haben heute ein richtig starkes Spiel gezeigt und auch in der Breite sehr, sehr gut gespielt."

In der Tat, egal welchen Spieler er aufs Parkett beorderte, jeder wusste zu überzeugen. Wie Christoph Steinert, der Routinier Kai Häfner im rechten Rückraum Entlastung verschaffte und selbst drei Mal traf. Ein Mal sogar mit einem sehenswerten Kempa-Tor, als er einen Pass des famos aufspielenden Linksaußen Lukas Mertens in der Luft fing und versenkte. Mertens war im Angriff der auffälligste Akteur, der Magdeburger traf mit jedem seiner sieben Versuche gegen den serbischen Torhüter Vladimir Cupara, den Gislason nebenbei zu den weltbesten Keepern bei Würfen von außen zählt.

Oder Jannik Kohlbacher, der zeitweise für Golla am Kreis spielte und erstklassige Arbeit verrichtete, bei seinen vier Torwürfen ebenfalls fehlerfrei traf. Oder Julian Köster, der den starken serbischen Angriff als vorgezogener Abwehrspieler in der offensiven 3-2-1-Variante vor Probleme stellte und in der umkämpften Schlussphase drei Treffer in Serie markierte. Zudem agiert Spielmacher Juri Knorr mittlerweile beständig auf internationalem Topniveau, auch wenn er hin und wieder mit etwas zu viel Risiko das Spiel seiner Mannschaft anleitet.

17 Gegentreffer - so viele kassiert die DHB-Auswahl in einer Halbzeit selten

So blieb die deutsche Auswahl in einer engen, phasenweise atemraubend schnellen Partie stets vorne, lediglich die Abwehrarbeit im ersten Durchgang sei verbesserungswürdig gewesen, befand Gislason hernach milde kritisch. Das sei zum einen den starken und flinken serbischen Angreifern geschuldet gewesen, von denen die meisten in internationalen Topvereinen ihr Geld verdienen. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, zur Pause führte Deutschland 19:17. So viele Gegentreffer kassiert die DHB-Auswahl selten, und das, obwohl Wolff keineswegs schlecht parierte. Aber die serbischen Angreifer kamen auch zu oft frei zum Abschluss, weshalb Gislason einige Varianten probierte: offensive Deckung, defensive 6:0-Abwehr - und dann eben Birlehm zwischen die Pfosten.

Dessen Leistung interpretierte der Trainer als ein wichtiges Signal an die Mannschaft: "Am Anfang war er etwas nervös, in der Schlussphase war Joel sehr wichtig. Wir wissen jetzt, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben", sagte Gislason. Nach dem Spiel kam Teammanager Oliver Roggisch auf Birlehm zu und hielt ihm das Schild für den "Player of the Match" unter die Nase, das eigentlich Teamkollege Johannes Golla erhalten hatte. Birlehm lächelte nur.