17. Januar 2019, 20:23 Uhr Handball-WM Deutschland wagt und gewinnt

Die deutschen Handballer besiegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel mit 31:23 (16:12).

Damit zieht die Mannschaft mit drei Punkten in die Hauptrunde ein - eine sehr gute Ausgangsposition.

Von Joachim Mölter, Berlin

Die deutschen Handballer haben die WM-Vorrunde in Berlin unbesiegt überstanden, am Donnerstagabend besiegten sie Serbien 31:23 (16:12). Für die am Samstag in Köln beginnende Hauptrunde waren die Deutschen schon vorher qualifiziert gewesen. Dort bestreiten sie ihr erstes Spiel am Samstag (20.15 Uhr/ARD), als Gegner kamen Europameister Spanien, Kroatien oder Island in Frage, das sich am Donnerstag in München mit einem 24:22 über Mazedonien den letzten noch zu vergebenden Platz in der Hauptrunde sicherte; der exakte Spielplan war noch von den Abschlussplatzierungen der Mannschaften abhängig.

"Es waren fünf fantastische Spiele oder zehn fantastische Tage", zog Bundestrainer Christian Prokop in der ARD eine erste positive Zwischenbilanz. "Es war eine schwere Vorrundengruppe, dass wir da so durchgehen mit der 3:1-Punkausbeute und dem guten Torverhältnis - das ist eine ganz tolle Sache", lobte er.

In der Gruppe A in Berlin war die letzte Ungewissheit bereits geklärt, bevor die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am späten Donnerstagnachmittag die Halle betreten hatte. In der ersten Partie des Tages hatte Brasilien das gemeinsame Team aus Süd- und Nordkorea mit 33:26 besiegt und sich damit Tabellenplatz drei sowie die Teilnahme an der Hauptrunde gesichert. Für die Südamerikaner bedeutet das mindestens Rang zwölf im Endklassement, also in jedem Fall die beste WM-Platzierung ihrer Handball-Historie.

Das Spiel hatte nur noch statistischen Wert - also testet Prokop für die Schwergewichte

Die beruhigende Nebenwirkung für die Auswahl des Deutschen Handballbundes: Weil alle Vorrunden-Ergebnisse gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner mit in die nächste Runde genommen werden, wusste sie bereits vor ihrem abschließenden Gruppenspiel, dass sie in Köln mit den 3:1 Punkten anfängt, die sie in den Partien gegen Brasilien (34:21) und den Titelverteidiger Frankreich (25:25) gesammelt hat. Eine prima Ausgangsbasis für das angestrebte WM-Ziel Halbfinale.

Weil die Partie gegen Serbien nur noch statistische Bedeutung hatte, konnte Prokop also experimentieren; nur in einem Fall war er tatsächlich dazu gezwungen. Wegen des Ausfalls von Steffen Weinhold (Kiel) kam der Leipziger Franz Semper im rechten Rückraum zu seinem ersten längeren Einsatz bei diesem Turnier (siehe nebenstehenden Text). Zudem stand diesmal der Berliner Silvio Heinevetter von Beginn an im Tor, der von Prokop vor dem Turnier als Nummer eins gesetzte Andreas Wolff bekam ein Päuschen.

Obwohl die Anfangsformation ansonsten gleich geblieben war, lief es zunächst nicht rund. Kapitän Uwe Gensheimer, der bis dato beste Torjäger des Turniers, vergab erst einen und später sogar noch einen weiteren Siebenmeter, doppelt so viele wie in den vier vorherigen WM-Partien zusammen. Erst als sich Heinevetter immer mehr steigerte, eine Reihe Würfe der Serben parierte und sich die Gäste zwei Zeitstrafen innerhalb weniger Sekunden einfingen, gelang es der DHB-Auswahl, sich abzusetzen. Mit zwei Mann in Überzahl erhöhte sie von 12:11 (23.) auf 14:11 (26.). Da hatte Gensheimer schon Platz gemacht für seinen Ersatzmann, den Magdeburger Matthias Musche, immerhin bester Torjäger der Bundesliga. Musche führte sich mit insgesamt fünf Treffern ein sowie bei einem Gegenstoß auch mit einem umsichtigen Pass auf Hendrik Pekeler, den dieser mit einem Tor krönte.