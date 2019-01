14. Januar 2019, 20:18 Uhr Handball-WM Hängengeblieben am blitzschnellen Rasputin

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kommt trotz zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung nur zu einem Unentschieden gegen Russland.

Der Punktverlust beim 22:22 bedeutet auch, dass das DHB-Team mit Blick auf die Hauptrunde nicht mehr viele Punkte abgeben darf.

Gegner am Dienstag ist Titelverteidiger Frankreich.

Von Joachim Mölter, Berlin

Eine plötzliche Stille legte sich am Montagabend über die mit 13 500 Zuschauern erneut vollbesetzte Arena in Berlin, als Steffen Fäths letzter Wurf in der russischen Abwehrmauer hängengeblieben war: Die deutschen Handballer, die das Publikum bei ihrer Heim-WM bislang so begeistert hatten, waren in ihrem dritten Vorrundenspiel nicht über ein Unentschieden hinausgekommen, 22:22 (12:10). Sie hatten den ersten Punkt abgegeben, und den mit einem Sieg möglichen Hauptrunden-Einzug noch einmal vertagt. Diesen Rückschlag muss man auch als Zuschauer erst einmal verdauen.

Die Spieler haben dafür auch nicht viel Zeit: Sie müssen bereits am Dienstagabend (20.30 Uhr/ZDF) gegen Titelverteidiger Frankreich antreten, und dieses Spiel hat schon wegweisende Bedeutung für das angestrebte Halbfinale: Die Punkte aus der Vorrunde werden ja in die Hauptrunde mitgenommen, und nach dem Punktverlust gegen Russland dürfen sie nicht mehr viele abgeben. In der Hauptrunde mischen ja dann auch noch Europameister Spanien und der Halbfinal-Abonnent Kroatien mit.

Der Spielplan war im Grunde schön gerichtet für die gastgebende Auswahl des DHB: Die vermeintlich schwächsten Gegner kamen zuerst, quasi zum Einspielen für die größeren Herausforderungen und zum Einstimmen des Publikums. Nachdem die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop also die interkontinentalen Gegner Korea (30:19) und Brasilien (34:21) abgefeiert hatte, kam es am Montag zum ersten Härtetest mit einer europäischen Mannschaft - Russland. Und man muss sagen: Diesen Stresstest haben die Deutschen nur teilweise bestanden, weil sie eine zwischenzeitliche Vier-Tore-Führung (16:12/38.) nicht über die Zeit brachten.

Dibirow und Gensheimer erzielen jeweils acht Tore

Die Russen sind zwar nicht mehr so einschüchternd wie sie zur Jahrtausendwende noch waren, als sie die Weltmeisterschaft 1997 und die Olympischen Spiele 2000 gewannen. Aber ein Spieler flößte den Deutschen doch mächtig Respekt ein: Timur Dibirow, 35, gelernter Linksaußen, inmitten all der Rückraumriesen nur ein schmächtiges Männchen, das mit seinem blank polierten Schädel und seinem langen Kinnbart an den russischen Wunderheiler Grigori Rasputin erinnert. Gefürchtet ist dieser Dibirow nicht nur wegen seiner Torgefahr, sondern auch wegen seiner Abwehrqualitäten: Er agiert als Spitze einer "sehr unangenehmen 5-1-Abwehr", wie der deutsche Co-Trainer Alexander Haase gewarnt hatte: "Er kann gut den Raum verteidigen und geht daraus blitzschnell nach vorne."

Es war aber nicht nur so, dass Dibirow den deutschen Spielmacher Martin Strobel weit zurückdrängte; auf der halbrechten Abwehrseite rückte auch Daniil Schischkarew so weit nach vorne, dass er Steffen Fäth, den bis dato besten Rückraumschützen des DHB-Teams, so gut wie aus dem Spiel nahm, weil er die Passwege abschnitt. Auch im Angriff hatten sich die Russen etwas ausgedacht: Sie versuchten, das Spiel in die Breite zu ziehen, um den respekteinflößenden Mittelblock der deutsche Abwehr in Bewegung zu bringen und Lücken zu reißen.

All das machte es den Deutschen deutlich schwerer, in einen Spielfluss zu kommen. Aber darauf waren sie vorbereitet worden von Bundestrainer Prokop. "Es ist immer sehr, sehr unangenehm, gegen sie zu spielen", erzählte der Rückraumspieler Fabian Böhm, dessen Tor in vorletzter Minute zum 22:21 nicht zum Sieg reichte: "Sie haben eine stabile Verteidigung und sind gefährlich im Gegenstoß. Es wird ein hitziges Spiel, wir müssen geduldig bleiben."

In der Tat gelang es den DHB-Akteuren diesmal nicht, sich schon frühzeitig deutlich abzusetzen wie in den Partien gegen die Außenseiter Korea und Brasilien: Die Russen blieben stets in Schlagdistanz, und als sie beim Vier-Tore-Rückstand in Not gerieten, spielten sie einfach mal ihren Linksaußen Dibirow frei und der rettete die Russen mit insgesamt acht Toren.

Auf deutscher Seite erzielte Dibirows Gegenpart Uwe Gensheimer ebenfalls acht Tore. Der Kapitän sorgte mit Routinier Steffen Weinhold (drei) gerade zu Beginn dafür, dass die Mannschaft nicht zurückfiel; aber auch nach der Pause steuerten die Beiden immer wieder Tore in entscheidenden Phasen bei. Obwohl die Abwehr keineswegs bröckelte und Torhüter Andreas Wolff seine bisher beste Leistung in diesem Turnier zeigte, reichte es am Ende nicht zum Sieg. Die Deutschen mussten sich jeden Torerfolg ja genauso mühsam erarbeiten wie die Russen. Dass ihrem jungen Rückraumspieler Sergei Kosorotow in den Schlusssekunden der Ausgleich gelang, war durchaus verdient. Auch wenn es vom Publikum nicht goutiert wurde.