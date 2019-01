28. Januar 2019, 09:08 Uhr Handball-WM Das Ziel lautet: Olympiasieg 2020

Die deutschen Handballer beenden die Heim-WM ohne Medaille, aber mit dem guten Gefühl, etwas erreicht zu haben.

Das Ziel lautet nun Olympiasieg 2020. Doch zunächst gibt es einiges zu verarbeiten.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Handball-WM.

Von Saskia Aleythe , Herning

Bob Hanning brach die Stimme. Sie machte einen Schlenker in höhere Tonlagen, die ganzen Gefühle von 18 Tagen müssen ja irgendwo hin. Hinter ihm lärmte der Hallensprecher schon und versuchte, die Zuschauer fürs Finale einzupeitschen, da musste sich Hanning erst einmal sammeln, nach dem verlorenen Spiel um Bronze bei der Heim-WM. Allzu knapp waren die deutschen Handballer an der Medaille gegen Frankreich gescheitert. So knapp, dass Hanning, der Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) die Tränen wegkämpfte und sagte: "Mir tun die Jungs einfach leid."

Dabei wussten sie alle schon längst, dass die vergangenen Wochen vor allem eines bedeuteten: Ein großes Glück für den Handball in Deutschland. Hanning ist einer, bei dem das Adrenalin nach den Auftritten der Handballer in den Adern wummert. Er freut sich oder leidet mit. Nachdem die deutsche Mannschaft mit einem Sieg gegen Kroatien vor einer Woche den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht hatte, sagte Hanning voller Inbrunst: "Wir! Sind! Wieder! Drin!". Er meinte die Weltspitze im Handball und ließ einen schönen Monolog darüber folgen: "Wir waren mal richtig drin, dann waren wir mal sehr schnell weg. Jetzt waren wir dran, ab heute sind wir wieder drin."

Daran änderte auch die verpasste Medaille nichts. Mit angeknacksten Herzen fuhren die Spieler noch in der Nacht Richtung Hamburg zurück, doch hinter der Enttäuschung lugte auch die große Portion Stolz hervor. Den treffendsten Satz formulierte via Instagram Martin Strobel, der gegen Kroatien das Turnier-Aus erlitten hatte: "Heute sind wir zwar keine Sieger, aber ein großer Gewinner der WM."

Prokop sagt: "Ich habe ein super Gefühl mit diesen Jungs"

Die zehnte Partie in 18 Tagen war noch nicht mal zwei Stunden alt, da konnte auch Bundestrainer Christian Prokop den Blick schon in die Zukunft richten. Aus all seinen Ausführungen zum Spiel um Bronze war vor allem eines herauszuhören: Wie stolz er auf eine Mannschaft war, die vor einem Jahr noch fast an ihm und sich selbst zerbrochen wäre. Nach dem schweren Start in das Leben als Bundestrainer mit dem neunten Platz bei der EM stand Prokop enorm unter Druck. Und konnte nun Sätze sagen wie diese: "Ich habe ein super Gefühl mit diesen Jungs." Oder auch: "Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mit den Jungs diese WM hier zu genießen." Und das klang dann schon so, als hätte er mit ihnen noch einiges vor.

Es gab Momente bei dieser WM, in denen Prokop empfindlich reagierte, am verlässlichsten in diesen: Wann immer er zu besonderen Leistungen einzelner Spieler gefragt wurde, verwehrte er sich beinahe einer Antwort und verwies auf die Kraft des Teams. So auch am Sonntagabend in Herning. Frage: Wer hat sie bei dieser WM positiv überrascht? Prokop: "Der Star ist diese Mannschaft. Ich möchte keinen hervorheben." Willen, Charakter, Kämpferherz und vor allem Zusammenhalt forderte Prokop von den Spielern, "das war einzig und allein unsere heutige Chance", verwies er dann nochmal auf die Partie gegen die Franzosen.

Was da an individueller Qualität auf jeder Position zu finden sei, könne die deutsche Mannschaft nur mit Teamspirit kompensieren. Und dass sie das zwei Mal tat, zwei Mal fast gewonnen hätte, war dann ja in der Tat ein gutes Zeugnis. Rückraumspieler Fabian Wiede wurde auf Halbrechts ins All-Star-Team der WM gewählt, das konnte auch Prokop nicht verhindern.